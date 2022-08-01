Слуцкий отреагировал на слухи о возможном подписании Дзюбы в «Рубин»

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вчера, 23:38

Главный тренер «Рубина» ответил на вопрос о том, была ли у казанского клуба возможность подписать бывшего нападающего «Зенита» .

Мы с ним не говорили на эту тему.

Напомним, что сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента. Он поддерживает форму, тренируясь с «Рубином».