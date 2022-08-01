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Слуцкий отреагировал на слухи о возможном подписании Дзюбы в «Рубин»

вчера, 23:38

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, была ли у казанского клуба возможность подписать бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Мы с ним не говорили на эту тему.

Напомним, что сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента. Он поддерживает форму, тренируясь с «Рубином».

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протон
протон
сегодня в 00:09
Посмотрел я на Рубин с Уфой.. Спасибо, что вылетели
Факел и Оренбург куда интереснее играют, а не мучаются и не мучают других
А Уфа с их пластиковым полем и игрой в 10 защитников в РПЛ пусть и дальше просторы ФНЛ исследует.
Дзюбой не интересовался никто,ни с первой восьмерки,ни со второй.Даже слухов не было. Речи о деньгах тем более.Якобы его не устраивает вторая восьмерка и якобы кем-то прежложенные деньги -это попытка сохранить лицо. Он никому не нужен в принципе,даже бесплатно.
nzbxrp4cep9b
nzbxrp4cep9b
вчера в 23:55
В Рубине футбол закончился
Гость
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