Слуцкий отреагировал на слухи о возможном подписании Дзюбы в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, была ли у казанского клуба возможность подписать бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
Мы с ним не говорили на эту тему.
Напомним, что сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента. Он поддерживает форму, тренируясь с «Рубином».
Факел и Оренбург куда интереснее играют, а не мучаются и не мучают других
А Уфа с их пластиковым полем и игрой в 10 защитников в РПЛ пусть и дальше просторы ФНЛ исследует.
Дзюбой не интересовался никто,ни с первой восьмерки,ни со второй.Даже слухов не было. Речи о деньгах тем более.Якобы его не устраивает вторая восьмерка и якобы кем-то прежложенные деньги -это попытка сохранить лицо. Он никому не нужен в принципе,даже бесплатно.
Факел и Оренбург куда интереснее играют, а не мучаются и не мучают других
А Уфа с их пластиковым полем и игрой в 10 защитников в РПЛ пусть и дальше просторы ФНЛ исследует.
Дзюбой не интересовался никто,ни с первой восьмерки,ни со второй.Даже слухов не было. Речи о деньгах тем более.Якобы его не устраивает вторая восьмерка и якобы кем-то прежложенные деньги -это попытка сохранить лицо. Он никому не нужен в принципе,даже бесплатно.