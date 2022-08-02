«Сочи» интересуется одним из самых многообещающих молодых талантов в мире

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сегодня, 18:41

Нападающий «Црвены Звезды» , который выступает на правах аренды за «Графичар», попал в сферу интересов «Сочи». Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Сочи» изучил видеоматериалы по Кахвичу, в данный момент клуб анализирует необходимость приобретения Кахвича, пока окончательного решения по нему не принято, но сочинцы в нем заинтересованы. Также интерес к Александару проявляют еще несколько российских клубов.

В прошлом году авторитетное британское издание The Guardian включило Кахвича в список 60 лучших молодых талантов мира.