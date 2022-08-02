Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Сочи» интересуется одним из самых многообещающих молодых талантов в мире

сегодня, 18:41

Нападающий «Црвены Звезды» Александар Кахвич, который выступает на правах аренды за «Графичар», попал в сферу интересов «Сочи». Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Сочи» изучил видеоматериалы по Кахвичу, в данный момент клуб анализирует необходимость приобретения Кахвича, пока окончательного решения по нему не принято, но сочинцы в нем заинтересованы. Также интерес к Александару проявляют еще несколько российских клубов.

В прошлом году авторитетное британское издание The Guardian включило Кахвича в список 60 лучших молодых талантов мира.

Все новости
В «Насьонале» подтвердили, что Хоакин Соса перейдёт в ЦСКА
Сегодня, 17:07
СлухиФутболист «Сочи» продолжит карьеру в Сербии
Сегодня, 16:42
СлухиСтало известно, какую сумму ЦСКА заплатит за уругвайца Хоакина Сосу
Вчера, 23:56
Слуцкий отреагировал на слухи о возможном подписании Дзюбы в «Рубин»
Вчера, 23:38
СлухиЦСКА объявит о переходе Мойсеса во вторник или среду
Вчера, 23:15
СлухиЦСКА выкупил 70% прав на уругвайского защитника
Вчера, 21:57
Сортировать
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 19:08
В такой клуб?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:49
Запахло Васей Уткиным.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:48
Интересоваться ещё не значит купить...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:47
Опять грузин ?
drug01
drug01
сегодня в 18:46
В такой клуб просто не верится
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:42
Слишком громко сказано
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 