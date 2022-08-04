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Наумов: «Очень плохо, что Миранчук завис в „Аталанте“»

сегодня, 11:27

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Очень плохо, что Миранчук завис в «Аталанте» и не может сейчас никуда уйти, даже в аренду. Это наихудший вариант для Миранчука. И в самой «Аталанте» у него ничего не получается, тренер не рассчитывает на него, значит, Алексей будет сидеть на лавке. Надо агентам искать варианты, пока есть время. Лучше бы в Европе, конечно. Но «Аталанта» отказывается отдавать его в аренду, и наверняка цена на продажу будет не низкой. Миранчук в тяжелом положении, мне жаль, что так случилось.

Нужны ли Миранчуку предложения из РПЛ? Предложения Миранчуку из России могли бы быть, но в РПЛ не лучшие варианты, так как Россия изолирована от Европы. Конечно, ему хотелось бы поиграть в Европе. Алексею надо в любом случае договариваться с «Аталантой» и уходить из этого клуба.

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zgfm7j97npsy
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Это на худший вариант для Алексея...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
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