Широков: «Кассьерра — форвард номер один в „Зените“»

Бывший футболист «Зенита» похвалил форварда питерского клуба .

На сегодня это форвард номер один в «Зените». В том состоянии, в котором был Дзюба последний год, Кассьерра лучше. И пока отсутствие Дзюбы не ощущается.

Он был необходим для того, чтобы выйти на замену и решить исход матча. Но сам Артем к такой роли, вероятно, был не готов.