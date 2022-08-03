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Широков: «Кассьерра — форвард номер один в „Зените“»

сегодня, 20:39

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков похвалил форварда питерского клуба Матео Кассьерру.

На сегодня это форвард номер один в «Зените». В том состоянии, в котором был Дзюба последний год, Кассьерра лучше. И пока отсутствие Дзюбы не ощущается.

Он был необходим для того, чтобы выйти на замену и решить исход матча. Но сам Артем к такой роли, вероятно, был не готов.

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Все комментарии
Рефери
Рефери ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:08
+
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 21:08
Пока рано говорить, что он номер один.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:06
Исправьте!!! Бывший форвард «Зенита» Роман Широков
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324592/kasserra-mateo-zenit 03.08.2022

какой Рома форвард!!!
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
сегодня в 21:01
По мне так Ваня Сергеев лучше
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:00
Сбежит он из Питера
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:57
Грех сравнивать с ищущим работу!)
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:56
Голевое чутьё у парня явно есть, что он и показал сразу. Только, как мне кажется, новичка стали ревновать старички, стали пореже им пользоваться. Дело обычное - новичок тоже состарится.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:52
Их всех игроков я бы предпочёл тех, кто может решить исход матча, выйдя на замену на полчаса и менее. Такой игрок должен обладать очень высокой результативностью реализации моментов. Дзюба таким не был никогда. Ему нужно играть весь матч и, чтобы игра шла через него и была куча моментов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:51
Касьера и правда хорош!
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