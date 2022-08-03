Широков: «Кассьерра — форвард номер один в „Зените“»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков похвалил форварда питерского клуба Матео Кассьерру.
На сегодня это форвард номер один в «Зените». В том состоянии, в котором был Дзюба последний год, Кассьерра лучше. И пока отсутствие Дзюбы не ощущается.
Он был необходим для того, чтобы выйти на замену и решить исход матча. Но сам Артем к такой роли, вероятно, был не готов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324592/kasserra-mateo-zenit 03.08.2022
какой Рома форвард!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324592/kasserra-mateo-zenit 03.08.2022
какой Рома форвард!!!