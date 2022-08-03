Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Булыкин: «Не хотелось бы, чтобы Ал. Миранчук сидел без игровой практики»

сегодня, 20:31

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поддержал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Мы посмотрим, как будет складываться в этом сезоне его судьба. Может быть, тренер держит Миранчука в уме и будет давать ему шансы, если он станет выполнять его требования. Будем надеяться, что у Миранчука будут шансы и он сможет себя проявить.

Не хотелось бы, чтобы Алексей сидел без игровой практики. Это губительно и для футболиста, и для клуба. Если тренер заблокировал, то на это есть причины. Будем надеяться, что эти причины кроются в хорошем и тренер будем давать шансы Миранчуку.

Все новости
Широков: «Кассьерра — форвард номер один в „Зените“»
Сегодня, 20:39
Смородская: «В Турции не такая уж сильная лига!»
Сегодня, 20:23
Пономарёв — о российских футболистах: «Кто сейчас возьмёт их в Европу?»
Сегодня, 19:25
Колосков — «Аталанте»: «Продайте Алексея Миранчука в „Торино“»
Сегодня, 19:22
Мостовой — о платных жалобах в ЭСК: «За всё в жизни надо платить»
Сегодня, 18:30
Смородская: «У Алексея Миранчука есть все шансы заиграть в „Торино“»
Сегодня, 18:28
Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:45
Без практики - не без зарплаты. Перебьётся.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 