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Мостовой — о платных жалобах в ЭСК: «За всё в жизни надо платить»

сегодня, 18:30

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи, что РФС начнет брать деньги с клубов за обращение в ЭСК.

Есть такая поговорка: за всё в жизни надо платить. Мы приходим к этому во всём. Никто не отвечает, почему это вводят. Почему, если есть жалобы из условных пяти нарушений, команда должна выбрать два и послать два нарушения? Раньше говорили, что поставим камер больше — будет меньше нарушений. Что-то ничего у нас не уменьшается. Кому мешало не три ошибки отправить, а пять? Для этого люди и работают. Ещё в такой сложный момент будут и деньги брать.

Раньше я ездил на машине: там поворачивал, там ставил — не было никаких проблем. Сейчас я туда не проехать не могу, не поставить. Поставлю — штраф. Я от этого стал лучше ездить? Нет. Я как ездил хорошо, так и езжу. Так и с ошибками. Почему нельзя рассмотреть все ошибки?

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cska1948
cska1948
сегодня в 19:37
Введение платы за подачу жалобы у небогатых клубов, где каждый рубль на учёте, отобьёт охоту жаловаться. А чем меньше жалоб значит ЧТО? Правильно, тем у РФС больше оснований говорить о том что наши судьи стали работать ЛУЧШЕ, Ведь нет жалоб, нет проблем...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:10
За просто так и чирей на вскочит...:))))... офигеваю от РПЛ.... и после этого мы что то ждем... чтобы футбол развивался в таких условиях ????????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:02
Эта мера, чтобы отбить желание ябедничать по пустякам.
Нажаловался - заплати, а мы рассмотрим. По делу, вернут деньги, а за ложную тревогу пусть платят...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:50
Давайте платить судьям на поле за судейство с команд
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:47
Я бы так сказал - введение ценника за рассмотрение заявок глупо по многим причинам.

Во-первых, опять, это в пользу богатых команд. То есть, если у команды много денег, то она хоть закидать ЭСК заявками может, а если мало, то не может)

Должны быть одни правила для всех, это примитивная логика, которую РФС не может уяснить, так как сам по ним не играет.

Можно, например, ввести лимит заявок, равный для всех команд. Команда подала 3 заявки и исчерпала лимит - окай, больше не принимаем.

Но главный факт, что сейчас непонятно, какой вообще смысл от этих заявок. Об этом я в прошлом посте писал) Ну признают команду потерпевшей стороной, что дальше. Даже судей не наказывают)) Или, если их наказывают, то это безотносительно этих решений.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:41
За жалобы платить? Оригинально
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