Мостовой — о платных жалобах в ЭСК: «За всё в жизни надо платить»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи, что РФС начнет брать деньги с клубов за обращение в ЭСК.
Есть такая поговорка: за всё в жизни надо платить. Мы приходим к этому во всём. Никто не отвечает, почему это вводят. Почему, если есть жалобы из условных пяти нарушений, команда должна выбрать два и послать два нарушения? Раньше говорили, что поставим камер больше — будет меньше нарушений. Что-то ничего у нас не уменьшается. Кому мешало не три ошибки отправить, а пять? Для этого люди и работают. Ещё в такой сложный момент будут и деньги брать.
Раньше я ездил на машине: там поворачивал, там ставил — не было никаких проблем. Сейчас я туда не проехать не могу, не поставить. Поставлю — штраф. Я от этого стал лучше ездить? Нет. Я как ездил хорошо, так и езжу. Так и с ошибками. Почему нельзя рассмотреть все ошибки?
Нажаловался - заплати, а мы рассмотрим. По делу, вернут деньги, а за ложную тревогу пусть платят...
Нажаловался - заплати, а мы рассмотрим. По делу, вернут деньги, а за ложную тревогу пусть платят...
Во-первых, опять, это в пользу богатых команд. То есть, если у команды много денег, то она хоть закидать ЭСК заявками может, а если мало, то не может)
Должны быть одни правила для всех, это примитивная логика, которую РФС не может уяснить, так как сам по ним не играет.
Можно, например, ввести лимит заявок, равный для всех команд. Команда подала 3 заявки и исчерпала лимит - окай, больше не принимаем.
Но главный факт, что сейчас непонятно, какой вообще смысл от этих заявок. Об этом я в прошлом посте писал) Ну признают команду потерпевшей стороной, что дальше. Даже судей не наказывают)) Или, если их наказывают, то это безотносительно этих решений.
Во-первых, опять, это в пользу богатых команд. То есть, если у команды много денег, то она хоть закидать ЭСК заявками может, а если мало, то не может)
Должны быть одни правила для всех, это примитивная логика, которую РФС не может уяснить, так как сам по ним не играет.
Можно, например, ввести лимит заявок, равный для всех команд. Команда подала 3 заявки и исчерпала лимит - окай, больше не принимаем.
Но главный факт, что сейчас непонятно, какой вообще смысл от этих заявок. Об этом я в прошлом посте писал) Ну признают команду потерпевшей стороной, что дальше. Даже судей не наказывают)) Или, если их наказывают, то это безотносительно этих решений.