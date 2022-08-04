Колыванов: «Думаю, Миранчук не хочет сидеть на лавке в „Аталанте“»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о том, почему не состоялся переход полузащитника «Аталанты» в «Торино».

Я не знаю внутренней ситуации в «Аталанте». Возможно, кто‑то травму получил из игроков, выступающих на позиции Миранчука, а может быть «Аталанта» просто не сошлась по финансам с «Торино». Все‑таки в свое время за Алексея заплатили заметную сумму, мы же не знаем, что предлагал «Торино». Пока рано говорить, что решение Гасперини означает обязательное изменение роли Миранчука в команде по сравнению с прошлыми сезонами. Это мы узнаем только по ходу сезона.

Миранчук уже два года в «Аталанте», но за это время в основном составе вышел считанное количество раз. Ему 26 лет, понятно, что он хочет играть чаще. Когда мало играешь, теряется игровой ритм, форму сложно набрать в таком режиме. Думаю, он бы предпочел перейти в «Торино», а не сидеть на лавке в «Аталанте», и в новой команде быть основным игроком. Тут остается только пожелать не опускать руки и доказывать свое право быть на поле в составе «Аталанты».