Бывший тренер «Краснодара» Мусаев: «Я хотел уехать из России»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» , ранее возглавлявший «Краснодар», в интервью «Матч ТВ» рассказал, что хотел уехать из России из‑за постороннего внефутбольного шума.

Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 годы, осенью прошлого года возглавил «Сабах»

Здесь намного проще. В «Краснодаре» три года прошли на одном дыхании, за это время мы взяли две бронзы, попали в Лигу чемпионов, вышли в плей‑офф Лиги Европы. А трудности начались как раз с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов: пандемия, мы были плохо подготовлены, начали брать игроков на флажке заявки, и не тех, кого хотели. Но даже из этой ситуации мы вышли достойно. Последние два месяца в прошлом году не сложились, было тяжело, но не из‑за давления прессы, а из‑за моего внутреннего состояния — я переживал за результаты, хотел добиться успеха.