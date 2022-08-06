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Бывший тренер «Краснодара» Мусаев: «Я хотел уехать из России»

сегодня, 12:58

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев, ранее возглавлявший «Краснодар», в интервью «Матч ТВ» рассказал, что хотел уехать из России из‑за постороннего внефутбольного шума.

Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 годы, осенью прошлого года возглавил «Сабах»

Здесь намного проще. В «Краснодаре» три года прошли на одном дыхании, за это время мы взяли две бронзы, попали в Лигу чемпионов, вышли в плей‑офф Лиги Европы. А трудности начались как раз с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов: пандемия, мы были плохо подготовлены, начали брать игроков на флажке заявки, и не тех, кого хотели. Но даже из этой ситуации мы вышли достойно. Последние два месяца в прошлом году не сложились, было тяжело, но не из‑за давления прессы, а из‑за моего внутреннего состояния — я переживал за результаты, хотел добиться успеха.

Честно, я хотел уехать из России — очень много нефутбольного шума вокруг, в меньшей степени аналитики и разбора игры. Я общался с руководством «Ференцвароша», был разговор с еще одним клубом из Восточной Европы, который я не хочу называть, плюс ряд команд из бывшего СССР. Сегодня я понимаю: согласившись на предложение от «Сабаха», я сделал правильный шаг — ни разу не пожалел, сконцентрирован на футболе и своем любимом деле.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:59
Чего же не уехал?
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