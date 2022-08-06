Президент «Урала»: «Звонил Дзюбе, но он не взял трубку».

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об отношениях с нападающим Артемом Дзюбой.
Дзюбе я звонил, он трубку не взял. Но не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент.
У него как‑то спросили про «Урал», но он ответил что‑то вроде: «Не дай Бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может он был здесь, что‑то знает, чего мы не знаем.
Всё как и должен делать человек который уже ушёл из реалий . Хайп , Дедпул , вот это сегодняшний Артёмка . Футбол ⚽️ уходит из жизни человека. И наврядли уже когда нибудь ещё вернётся. И вот этот момент с Григорием Ивановым тому яркое подтверждение. А ведь Иванов даже при всём том что является руководителем клуба, ещё и старшим по годам человеком, на мой субъективный взгляд не заслуживает такого отношения к нему . И Дзюба мог бы и перезвонить или хотя бы ответить в смс . Но нет , человек сам себе на уме . И это его характеризует не с лучшей стороны. Хотя такие поступки, это уже мелочи для него . Я думаю что Иванов сделал для себя определённые выводы, при всём том что говорит о Дзюбе с уважением. Вот такие нравы , такие реалии . Дзюба есть Дзюба .
Всем Добра !
Всё как и должен делать человек который уже ушёл из реалий . Хайп , Дедпул , вот это сегодняшний Артёмка . Футбол ⚽️ уходит из жизни человека. И наврядли уже когда нибудь ещё вернётся. И вот этот момент с Григорием Ивановым тому яркое подтверждение. А ведь Иванов даже при всём том что является руководителем клуба, ещё и старшим по годам человеком, на мой субъективный взгляд не заслуживает такого отношения к нему . И Дзюба мог бы и перезвонить или хотя бы ответить в смс . Но нет , человек сам себе на уме . И это его характеризует не с лучшей стороны. Хотя такие поступки, это уже мелочи для него . Я думаю что Иванов сделал для себя определённые выводы, при всём том что говорит о Дзюбе с уважением. Вот такие нравы , такие реалии . Дзюба есть Дзюба .
Всем Добра !