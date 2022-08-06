Президент «Урала»: «Звонил Дзюбе, но он не взял трубку».

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об отношениях с нападающим .

Дзюбе я звонил, он трубку не взял. Но не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент.

У него как‑то спросили про «Урал», но он ответил что‑то вроде: «Не дай Бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может он был здесь, что‑то знает, чего мы не знаем.