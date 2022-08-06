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Колосков не считает нарушением правил скандирование фанатами имени Путина

сегодня, 09:15

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что скандирование болельщиками турецкого клуба «Фенербахче» имени президента России Владимира Путина на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» не является нарушением дисциплинарного регламента УЕФА.

5 августа УЕФА оштрафовал «Фенербахче» на 50 тысяч евро и наказал клуб частичным закрытием стадиона во время следующего домашнего матча в рамках клубного турнира УЕФА. В заявлении отмечалось, что клуб наказан за поведение фанатов, за бросание ими предметов на поле и за провокационные выкрики оскорбительного характера.

На самом деле все логично, все связано четко с регламентом, — сказал Колосков. — Значит, судя по всему, в рапорте делегата матча было отмечено — и это подчеркивалось — то, что было скандирование фамилии Путина. Конечно, специально УЕФА посчитал, что это является нарушением регламента, и вынес соответствующее решение — штраф денежный и закрытие трибуны на один матч.

Логично, никаких особых комментариев не требуется, важно, что отреагировали в полном соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА. Клуб наказан за бросание предметов на поле и за провокационные выкрики оскорбительного характера? Предметов я не видел. Но что за оскорбительные такие высказывания, если речь шла, как наша пресса говорит, о скандировании фамилии Путина? Они могли скандировать имя Рональда Рейгана или королевы Елизаветы, почему нужно считать, что это хулиганская выходка? Тут не совсем понятно.

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