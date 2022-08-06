Колосков не считает нарушением правил скандирование фанатами имени Путина

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что скандирование болельщиками турецкого клуба «Фенербахче» имени президента России Владимира Путина на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» не является нарушением дисциплинарного регламента УЕФА .

5 августа УЕФА оштрафовал «Фенербахче» на 50 тысяч евро и наказал клуб частичным закрытием стадиона во время следующего домашнего матча в рамках клубного турнира УЕФА . В заявлении отмечалось, что клуб наказан за поведение фанатов, за бросание ими предметов на поле и за провокационные выкрики оскорбительного характера.

На самом деле все логично, все связано четко с регламентом, — сказал Колосков. — Значит, судя по всему, в рапорте делегата матча было отмечено — и это подчеркивалось — то, что было скандирование фамилии Путина. Конечно, специально УЕФА посчитал, что это является нарушением регламента, и вынес соответствующее решение — штраф денежный и закрытие трибуны на один матч.