Ловчев: «У „Спартака“ дырявая оборона»

Евгений Ловчев поделился ожиданиями от игры 4‑го тура РПЛ «Урал» — «Спартак»

«Спартак» в Екатеринбурге ждет тяжелая игра, хотя у «красно‑белых» сейчас клеится игра в атаке, но оборону по большому счету еще никто не проверял. На мой взгляд, защита у команды дырявая. Пока удается набирать очки за счет приличного нападения: все‑таки Мозес и Промес — это игроки высокого класса, они в хорошей форме, им легко даются голы. Соболев и Николсон тоже оказываются полезны.

«Урал» прижат к стенке после трех поражений, тренер понимает, что для него многое будет решаться. Вряд ли мы увидим открытый футбол, «Урал» будет играть от обороны. Думаю, «Спартак» сумеет взять три очка. Сейчас у команды все получается в атаке, у нее, что называется, покатило. «Урал» — боевая команда, чего только ее президент стоит — просто так она не сдастся. Правда, летом ей особо укрепиться не удалось, отсюда, возможно такой слабый старт.