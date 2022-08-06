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Ловчев: «У „Спартака“ дырявая оборона»

сегодня, 10:18
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак15:00 Не начался

Евгений Ловчев поделился ожиданиями от игры 4‑го тура РПЛ «Урал» — «Спартак»

«Спартак» в Екатеринбурге ждет тяжелая игра, хотя у «красно‑белых» сейчас клеится игра в атаке, но оборону по большому счету еще никто не проверял. На мой взгляд, защита у команды дырявая. Пока удается набирать очки за счет приличного нападения: все‑таки Мозес и Промес — это игроки высокого класса, они в хорошей форме, им легко даются голы. Соболев и Николсон тоже оказываются полезны.

«Урал» прижат к стенке после трех поражений, тренер понимает, что для него многое будет решаться. Вряд ли мы увидим открытый футбол, «Урал» будет играть от обороны. Думаю, «Спартак» сумеет взять три очка. Сейчас у команды все получается в атаке, у нее, что называется, покатило. «Урал» — боевая команда, чего только ее президент стоит — просто так она не сдастся. Правда, летом ей особо укрепиться не удалось, отсюда, возможно такой слабый старт.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:27
Ахиллесова пята
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:24
Если Джикии не будет то норм
МапС
МапС
сегодня в 10:52
Это аксиома.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:50
4-5 место по пропущенным-и "дырявая оборона"??? Опять завышенные ожидания,и больше ничего.
ZAITZEFF2011
ZAITZEFF2011
сегодня в 10:25
Спартак в последнее время в обороне играет плохо, что отражается на итоговом месте в таблице. Плохая селекция и руководство командой не могут давать иного результата.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:18
Это традиция уже!
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