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Газизов — о переходе Масалова: «Давайте не будем затрагивать тему политики»

сегодня, 12:37

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал подписание контракта с украинским защитником Александром Масаловым.

Мы давно знали этого игрока. Сложилась ситуация, он принял наше приглашение, прошел с нами сборы. Заявить Александра удалось только недавно. В чем были проблемы? Ничего страшного, обычные вещи, не хотелось бы акцентировать на этом внимание. Конечно, думали, что он раньше будет заявлен. И, прошу, давайте не будем затрагивать тему политики. Нам был нужен левоногий центральный защитник. Масалов будет играть на этой позиции.

Сейчас у нас «сломались» два игрока. Также два лимитчика получили травмы — Лев Ушахин и Александр Сандрачук. Наверняка кто‑то появится. Может быть, один, максимум — два игрока.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:41
Спорт вне политики, был когдато!
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