Семин не смог назвать лучшего молодого игрока России. Помогите тренеру

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сегодня, 11:10

От педагогических успехов зависит судьба РПЛ .

​Очевидно, что сейчас не «золотая эра»

В июле часто говорили об уровне чемпионата. Высказался по этому поводу и Акинфеев:

Судя по первым трём турам, футбол в чемпионате получается веселым с обилием голов, зрителям нравится. Но если сравнивать с другими годами, то, конечно, чемпионат был намного сильнее. Того драйва, что был в 2005-2007 годах, лично мне не хватает.

Честно говоря, никогда РПЛ не была именно намного сильнее. Были футболисты с опытом и более высокого уровня. Не нужно выдумывать, будто сильно отрывались от португальской лиги по классу, или оставляли позади французский чемпионат. А вот если говорить о 2005-2007-м годах, то Акинфеев совершает ошибку.

Человеческий мозг, доставая воспоминания, каждый раз их немного корректирует. Когда физиологи соберут новые данные об этих процессах, то будут большие проблемы в судах – может оказаться, что свидетели несознательно врут. Акинфеев вспомнил о драйве в команде, где 8 человек были в списке 33 лучших игроков чемпионата.

У «Спартака», для сравнения, было 3 героя. Вратарь вернулся во времена, когда выиграл еврокубок, а «Динамо» не знало, что делать с чемпионом и вице-чемпионами Европы. «Рубин» готовился к прорыву, у «Москвы» был приличный состав с тренером Слуцким. Конечно же, те сезоны мощные и серьезные.

Но там были свои грехи – например, судейство, которое с нынешним не сравнить, ведь не было VAR для исключения откровенного криминала. Но с Акинфеева разговор начали не случайно. Игорь, Игнашевич, Даниэль Карвальо, Жирков, Красич и Вагнер Лав не выросли в футболистов из основы фаворита Лиги чемпионов.

Полтора десятилетия назад в чемпионате России засветились Видич и Иванович. Даже сенсационных успехов, как у Аленичева с «Порту», у россиян той эпохи дальше не было. Грустно, ведь это у Акинфеева логично сформированная в ЦСКА карьера – один клуб на всю жизнь, победа в еврокубках, «нога Бога» со сборной, рекорды по «сухарям».

У Игоря Владимировича многогранная история, в которой и ненавидели, и любили, и насмехались, и уважают. Но другим повезло не так сильно, поэтому возвращаемся к странной реакции Семина на вопрос о талантах.

Семин не выделил ни одного таланта

Рекордсмена РПЛ по матчам среди тренеров спросили, кто лучший молодой российский футболист. И вот слова Семина:

Я не готов ответить на этот вопрос. Пока сложно кого-то выделить. Честно, не готов назвать кого-то, чья игра воодушевляет настолько, чтобы называться лучшим.

Возможно, Юрий Павлович взял паузу в просмотре большого количества матчей РПЛ . Также понятно, что в составе «Локомотива» не видит будущего лидера сборной. Решил уйти от ответа, чтобы не называть воспитанников конкурентов? Все-таки игры своей команды смотрит, очень грамотно подметил проблему с физикой.

Также важно, что Семин не является профессиональным скаутом, который отслеживает российских талантов. Его ответ не стоит трактовать банально, будто не назвал, поскольку никого талантливого нет. Не выбрал лучшего, ведь хотел найти человека, к игре которого «лежит душа».

А вот Кварацхелию выделял неоднократно и ругал боссов «Локомотива» за потерю грузинского вингера «Наполи». Если же искать в РПЛ именно россиян, которые могут в будущем оказаться в клубе такого уровня, то можно упомянуть Захаряна, Пиняева, Коваленко, близнецов Шитовых.

Да и что значит «молодой футболист»? Уткин, Глушенков, Хлусевич, Сафонов, Дивеев, Адамов, Прохин и Тюкавин не старше двадцати трех лет. Из этого же поколения Глебов, Грулев, Мухин, Одоевский, Агаларов, Худяков, Пруцев, Ломаев и Карпукас. И это еще не полный список.

И непонятно, кто из них самый выносливый, хотя есть самый шустрый. Это сейчас, когда смотришь на состав «Зенита» в 2005-м году и видишь там Шкртела, Анюкова, Денисова, Быстрова, Аршавина и Кержакова, то понимаешь, что речь о футболистах европейского класса.

В том году петербуржцы финишировали на шестой позиции, ниже ФК «Москва». Аршавин уже перешел отметку «молодого», Андрею шел двадцать пятый год. Отстал от чемпионского ЦСКА на тринадцать пунктов, а спустя два года опередит «армейцев» и Акинфеева.

Таланта мало, нужен каждодневный труд

Плохо, когда двадцатилетний игрок показывает все, на что способен. Значит, в будущем его ждет неудача. Пато был слишком хорош в юности, в итоге не стал легендой бразильского футбола. Даже Роналдо показал слишком много чистой магии. Когда вмешались сложные операции на коленях, то сбавил, не смог выдержать темп.

А есть ведь еще те, кто заиграл не сразу. После решения Гальтье доверится Ренату Санчешу, вспомнили о футболистах, получивших второй шанс. Если судить по Салаху в «Базеле», то это просто приличный игрок среднего уровня. Если судить по нему в «Челси», то это уже парень для «Фиорентины», не более.

Но Мохамед пахал и стал звездой мирового футбола. А вот Александр Кокорин поступал иначе, оказался в глубоком запасе «Фиорентины». «Фиалки» уже откровенно издеваются, могут не включить форварда в заявку. Очень важно, чтобы Семин и другие ветераны посвятили часть времени просвещению молодых.

Важно рассказать Захаряну, Пиняеву или Сафонову, как поступать не стоит. Жизнь одна, и всегда обидно, когда появляется материал для лепки звезды европейского класса, а заканчивается все лимитным контрактом, парочкой скандальных историй и зритель не получает пример для вдохновения.

Семин скептичен, поскольку оценивает категорией «нравится», «не нравится». Тот же Захарян должен прорабатывать явные минусы, а не ограничивать себя тем, что у него и так получается – много ходов на интуиции, но мало автоматизма, который нужен игроку мирового уровня.

Нужно работать над собой, как делал Салиба из «Арсенала» — в аренде в «Марселе» стал рекордсменом Лиги 1 по количеству передач. Зинченко – еще один хороший пример, ведь в «Манчестер Сити» получил уроки, которые невозможно осилить в «Уфе». Не все хотят учиться, не все старательные.

Так всюду, не только в РПЛ . Но и принижать молодых талантов не стоит. Именно от их работы над собой зависит будущее дивизиона. Бразильцы многому научат, но они уедут, особенно если апелляции по поводу дисквалификаций отклонят. Только рывок местных оставит клубам шанс на выживание.