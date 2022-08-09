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Агент Кофрие прокомментировал информацию об уходе бельгийца из «Спартака»

сегодня, 20:46

Футбольный агент Давид Ласарацина прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента, бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, из московского «Спартака».

В текущем сезоне Кофрие отыграл за «Спартак» только 21 минуту в матче с «Краснодаром»

Я видел какие-то заметки о том, что мой клиент может покинуть «Спартак», но могу сказать вам, что это полнейшая чушь.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 21:21
Ну играть Кофрие вряд ли будет, а с учётом его уровня стоит найти ЦЗ посильнее. Или хотя бы взять на перспективу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Александр Юдин 2 (раскрыть)
сегодня в 21:11
Как раз не превратится, потому что он нафиг никому в Европе не сдался и будет на контракте у "Спартака" сидеть до его окончания.

Как пример - Педроша, за которого, как признавался Федун, в сумме отдано 17 лямов было, а он до сих пор скитается по арендам из "Спартака", да и не играет там, просто для галочки, чтобы не атрофировался окончательно в резерве, и всё доит клуб.
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2
сегодня в 20:48
чушь,которая в скором времени превратится в правду
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