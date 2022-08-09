Агент Кофрие прокомментировал информацию об уходе бельгийца из «Спартака»

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сегодня, 20:46

Футбольный агент Давид Ласарацина прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента, бельгийского защитника , из московского «Спартака».

В текущем сезоне Кофрие отыграл за «Спартак» только 21 минуту в матче с «Краснодаром»