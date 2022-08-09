Агент Кофрие прокомментировал информацию об уходе бельгийца из «Спартака»

Футбольный агент Давид Ласарацина прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента, бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, из московского «Спартака».
В текущем сезоне Кофрие отыграл за «Спартак» только 21 минуту в матче с «Краснодаром»
Я видел какие-то заметки о том, что мой клиент может покинуть «Спартак», но могу сказать вам, что это полнейшая чушь.
Как пример - Педроша, за которого, как признавался Федун, в сумме отдано 17 лямов было, а он до сих пор скитается по арендам из "Спартака", да и не играет там, просто для галочки, чтобы не атрофировался окончательно в резерве, и всё доит клуб.
Как пример - Педроша, за которого, как признавался Федун, в сумме отдано 17 лямов было, а он до сих пор скитается по арендам из "Спартака", да и не играет там, просто для галочки, чтобы не атрофировался окончательно в резерве, и всё доит клуб.