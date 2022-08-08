Агент Николсона: «У нас нет официального предложения от „Нанта“»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Нант».
У нас нет какого-либо официального предложения от «Нанта» по Шамару.
Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Нант».
У нас нет какого-либо официального предложения от «Нанта» по Шамару.
М-да...Похоже, Спартаку нужно искать нового форварда...
М-да...Похоже, Спартаку нужно искать нового форварда...