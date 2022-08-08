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Агент Николсона: «У нас нет официального предложения от „Нанта“»

сегодня, 17:06

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Нант».

У нас нет какого-либо официального предложения от «Нанта» по Шамару.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:41
Что то мудрят они
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:33
Нельзя Спартаку отпускать его
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:32
ещё один свинтить собирается
112910415
112910415
сегодня в 17:31
нужен нам этот парень !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:28
Наверное тоже хочет ноги делать.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:20
Новости со дна
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:19
Какой-то мутный ответ агента... А если будет предложение?
М-да...Похоже, Спартаку нужно искать нового форварда...
Гость
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