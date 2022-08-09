Дзюба не в состоянии найти себе новый клуб. Оказался не нужен в Турции, тренировался с командой Первой лиги

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сегодня, 15:49

Вероятно, дело в запросах и возрасте.

Сюжет с поиском новой команды для экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы затянулся. Еще летом вопрос выглядел почти решенным – сообщалось, что россиянин близок к переходу в клуб из чемпионата Турции. Это мог быть «Фенербахче» или «Галатасарай». Однако более месяца слухов о переговорах – минимум. Возможно, пора бы убавить финансовые аппетиты ради игровой практики.

Два претендента из Турции, вариант с клубом из Сербии

Еще в мае было ощущение, что с переходом у Дзюбы не возникнет проблем. Параллельно с завершением чемпионата России появлялись слухи с подписанием контракта с «Црвеной Звездой». Такой сценарий подтверждал сам генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич:

Это правда, мы хотим привезти Артема. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес «Црвены Звезды» есть. Что касается высоты зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны. Также пока не обсуждался срок действия контракта, для начала важно наладить хороший контакт с Артемом.

Тем не менее, вариант быстро отсекся, после чего зашла речь о продолжении карьеры в Турции. «Галатасарай» и «Фенербахче» назывались основными кандидатами. Но никто не оказался готов платить игроку больше 1,2-1,5 миллиона долларов за сезон, тогда как сам 33-летний россиянин хотел договориться о годовом окладе в 2 миллиона.

«Галатасарай» подписал Дриса Мертенса – одного из ведущих бомбардиров «Наполи» в прошлом сезоне Серии А. Судя по всему, им Артем больше не интересен. В случае с «Фенербахче» у клуба нет острой необходимости подписывать форварда на такую зарплату – у «канареек» есть основной нападающий Сердар Дурсун и забивной хавбек Миха Зайц. Удовлетворять большие финансовые запросы игрока, который будет скорее дополнительной функцией, точно нет необходимости.

Артему мешают финансовые запросы

Поиск нового клуба, по всей видимости, осложняют несколько факторов. Во-первых, зарплату, которую платил Дзюбе «Зенит», не станет повторять ни один из клубов Европы. Артем оказался в иной экономической реальности – в Санкт-Петербурге ему платили как лучшему форварду с российским гражданством, ведущему игроку национальной команды. Для зарубежных клубов этот статус явно не тянет на зарплату, которую запрашивает футболист.

Телекомментатор Василий Уткин отмечает:

Это не первый футболист, который уходит из «Зенита» по свободному трансферу и оказывается в безвоздушном пространстве. Все-таки «Зенит» — самый щедрый российский клуб в плане зарплат. И когда человек уходит, ему кажется, что по свободному трансферу он найдет себе команду, но оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется.

Во-вторых, возраст. Для Турции он, конечно, не так критичен, к тому же предложения Дзюбе поступают из чемпионатов, которые слабее российского (Венгрия, Сербия). Но ему потребуется адаптироваться к новым реалиям, а затем поддерживать уровень. Ему 33 года, это накладывает свои ограничения на решение подобных задач. При этом с тем окладом, который он хочет, логично будет требовать от него соответствия вложенным средствам.

В-третьих, функционал. Дзюба – габаритный нападающий, который в лучших кондициях подходил бы под футбол в Английской Премьер-Лиге. Умеет пользоваться габаритами, бороться за мяч и хорош в игре головой. Органично себя чувствует в схеме с двумя нападающими, где второй форвард будет спускаться для подыгрыша. Однако к другим реалиям футболист будет привыкать крайне долго и не покажет своих качеств. Он не в том возрасте, чтобы осваивать новые роли на поле.

Из последних слухов – Азербайджан и Первая лига. Но сейчас – тишина

После серии инсайдов, отправляющих Артема в зарубежные чемпионаты, наступила пугающая тишина. Поддерживать форму российский нападающий решил с «Рубином» Леонида Слуцкого, все сразу увидели в этом приближающийся трансфер. Позднее – информация о переговорах с «Нефтчи» и «Карабахом» из чемпионата Азербайджана, о предложении от клуба из Китая.

Теперь выбора у Дзюбы не остается. Одновременно ушедший с ним Магомед Оздоев, видимо, решил снизить зарплатные требования, раз уже нашел себе клуб («Фатих Карагюмрюк», тоже Турция). Сейчас промедление играет форварду в минус.

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что Дзюба попал в тупик из-за желания играть в Европе:

Я, честно говоря, не понимаю его притязаний. Понятно, что ему рано заканчивать – это 100%. Понятно, что любой клуб РПЛ хотел бы видеть его у себя, но что касается его желания играть в Европе — может быть, с этим связано, что он всё еще не нашел команду. Честно говоря, не понимаю, что он ищет и хочет. То, что он имеет право на выбор — это да. Вот как бы не промахнуться и не у дел не остаться.

Пытаясь выбить себе выгодное предложение от клуба из зарубежного чемпионата, Артем пока больше теряет, чем приобретает – он уже упустил возможность пройти предсезонку с новой командой, вписываться и привыкать придется на ходу. Скажется это негативно – но сейчас уже поздно рассуждать, стоило ли соглашаться на условия «Фенербахче». Вероятно, именно вследствие запросов когда-то игрока сборной России его будущее выглядит бесперспективно.