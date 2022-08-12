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Гвардиола подтвердил, что «Манчестер Сити» усилится игроком «Андерлехта»

сегодня, 17:51

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что состав команды пополнит защитник «Андерлехта» Серхио Гомес.

Клуб постоянно трудится над усилением разных позиций. Молодой футболист — это текущая цель. Несколько лет назад на чемпионате мира среди молодежных команд лучшим игроком был Фил Фоден и Гомес был вторым лучшим.

Серхио выступал за молодежную сборную Испании, юный талант из «Барселоны», потом перебрался в «Боруссию» Дортмунд, выступал также под руководством Венсана Компани. Он здорово себя проявил, и мы хотим видеть его в своей команде. Он усилит состав «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:56
Смелое заявление. посмотрим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:54
А усиление ли это?
Гость
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