Центр перенасыщения. Появление де Йонга в «Челси» может быть опасным

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сегодня, 10:05

Тухелю не нужно столько полузащитников.

Сыгранная полузащита «Челси» может пополниться новым весьма значимым персонажем – Френки де Йонгом. «Синие» в последнее время выбились в фавориты в борьбе за голландского полузащитника «Барселоны». Что выглядит не очень логично, поскольку на протяжении большей части лета за де Йонга боролся «Манчестер Юнайтед».

Особенно красиво смотрелся такой вариант в контексте того, что МЮ возглавляет соотечественник Френки Эрик тен Хаг, который крайне желает видеть этого игрока у себя. Но вот сам де Йонг четко имеет в виду то, как последние сезоны провел «Юнайтед», поэтому склоняется к варианту с «Челси», как поговаривают английские СМИ . И это может быть весьма любопытный вариант, который при этом оставляет определенные вопросы.

То есть при переходе в МЮ особых вопросов не возникало бы. Тут наверняка де Йонг стал бы одной из ключевых фигур в полузащите (хотя есть Эриксен и Бруну Фернандеш как минимум). Но в «Челси» ничего не может быть гарантировано. Даже потраченные на Френки 68 миллионов фунтов не обеспечат ему беззаботного существования на «Стэмфорд Бридж».

Да и у Томаса Тухеля добавится головной боли. Действительно ли он так нужен «Челси»? Это безусловное усиление, это возможность закрепить статус переходом игрока из «Барселоны», возможность утереть нос МЮ . Но стоит ли оно того? Ведь у «синих» тогда будет десять претендентов на центр полузащиты.

Как «Челси» может извлечь максимум из де Йонга

Очевидным вопросом станет схема игры с де Йонгом. Ведь Френки привык в «Аяксе» и «Барселоне» играть по примерно схожей схеме 4-3-3. Он универсален в этой расстановке и способен выполнять как роль более глубокой «шестерки», так и более поднятой «восьмерки». Де Йонг даже временами играл на позиции третьего центрального защитника, чтобы обеспечивать поддержку из глубины. Но это в исключительных случаях.

При этом он никогда не играл в схеме 3-4-3, которую использует «Челси». «Синие» предпочитают иметь в центре обороны трех защитников и двух латералей по краям. Это значит, что для центральных полузащитников остается всего два места. И на них ложится большая физическая нагрузка. Это иногда обусловливает менее яркую игру Жоржиньо, который вынужден выполнять много черновой работы вместо своей атакующей и изобретательной.

Если рядом с де Йонгом окажется более мощный и работоспособный Канте, это облегчит нагрузку на Френки. Но все равно не очень понятно, как он адаптируется в жестких физических требованиях Премьер-Лиги. Вероятно, тогда придется менять схему. В предсезонке Тухель пробовал вариант 4-3-3. Возможна вариация и с 3-5-2. И в таком случае плюсы игры де Йонга можно будет подчеркнуть и извлечь из этого максимум выгоды. Но не при стандартной расстановке «Челси».

Как де Йонг может извлечь максимум из «Челси»

Помимо зарплаты, конечно. У Френки довольно очевидны и разнообразны его таланты: от контроля мяча и дриблинга до видения поля и паса на любое расстояние. Можно понять, почему тен Хаг так хочет его в МЮ , где в центре оказалась связка «МакФред» из Мактоминея и Фреда. И это никого не радует.

Продажа «Барселоной» де Йонга связано не с его игровыми характеристиками, а со стремлением извлечь деньги и снизить затраты на зарплату – финансовый кризис каталонцев это обусловливает. Де Йонг будет крайне полезен «Челси» и любой другой команде благодаря универсальности своих качеств. Да, можно максимизировать это, можно использовать не в полной мере – но сомнений в пользе нет. В свои 25 лет де Йонг может стать «сердцем» «Челси» минимум лет на пять. Это открывает большие перспективы и обещает сделать из него новую легенду «Челси», творца успеха обновленной топовой команды.

Как сделать всех довольными

Даже если не брать в расчет Гилмура и Баркли, которые не в чести у Тухеля, а также предположить, что юноша Чуквуемека слишком молод, а Галлахер снова отправится в аренду, то у «Челси» в центре полузащиты окажутся де Йонг, Канте, Ковачич, Жоржиньо, Маунт и Лофтус-Чик. И помним про схему 3-4-3 по умолчанию с двумя центральными хавбеками.

Окей, можем использовать Маунта в атакующей группе (особенно с учетом ее зачистки) , а Лофтус-Чика определить в резерв. Но все равно на два места претендуют четыре топовых полузащитника, каждый из которых рассчитывает играть регулярно и быть основным. Они требуют к себе соответствующего отношения. Ротация чуть поможет, но она мешает сыгранности и чувству плеча, что очень важно в центре полузащиты – спросите у Модрича, Каземиро и Крооса. Тухелю придется управляться с целой группой больших «эго». И тут почти неизбежен сценарий, при котором кто-то будет недоволен, а это потянет за собой испорченную атмосферу в коллективе.

Что это значит для Галлахера

Как и Лофтус-Чик ранее, Галлахер попал в сборную Англии после великолепного периода аренды в «Кристал Пэлас». Это было идеальное место для развития 22-летнего хавбека в прошлом сезоне. Он забил восемь мячей и создал еще пять голов, был признан лучшим игроком года в команде. К нему есть интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги, но Галлахер хочет закрепиться в «Челси». Но вряд ли пара-тройка минут в конце игры дадут достаточные основания для того, чтобы он попал на чемпионат мира в состав сборной. Если к приобретенному ранее Чуквуемеке добавится еще и де Йонг, то это может склонить Галлахера и Тухеля к очередной аренде игрока. Так будет лучше всем.

Еще претенденты

Кто еще может претендовать на место в центре полузащиты? Есть универсальный валлиец Итан Ампаду, а также уже упомянутые Гилмур и Баркли, которых вроде бы списали. 21-летний Ампаду последние два сезона провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед» и «Венеции», а Гилмур в прошлом сезоне выступал в «Норвиче». Обоим нужна практика для роста, и они могут уйти в аренду. А вот для 28-летнего Баркли лучшим вариантом будет продажа, если найдется подходящий претендент. «Подвисает» Чуквуемека. За юного парня из «Астон Виллы» заплачено немало, ему нужно прогрессировать и подтверждать талант. Но хватит ли смелости ставить его в основу?

Тухелю и боссам «Челси» нужно грамотно провести остаток трансферного окна, чтобы не допустить, что кто-то из талантов просидит его на скамейке, кто-то будет безвозвратно упущен, а кто-то испортит атмосферу в раздевалке и повлияет негативно на результаты. Насыщенность полузащиты при используемой Тухелем схеме таит в себе и угрозы, и возможности, ведь при таком раскладе вариаций масса – нужно думать и соединять эти кусочки головоломки.