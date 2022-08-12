Центр перенасыщения. Появление де Йонга в «Челси» может быть опасным

Тухелю не нужно столько полузащитников.
Сыгранная полузащита «Челси» может пополниться новым весьма значимым персонажем – Френки де Йонгом. «Синие» в последнее время выбились в фавориты в борьбе за голландского полузащитника «Барселоны». Что выглядит не очень логично, поскольку на протяжении большей части лета за де Йонга боролся «Манчестер Юнайтед».
Особенно красиво смотрелся такой вариант в контексте того, что МЮ возглавляет соотечественник Френки Эрик тен Хаг, который крайне желает видеть этого игрока у себя. Но вот сам де Йонг четко имеет в виду то, как последние сезоны провел «Юнайтед», поэтому склоняется к варианту с «Челси», как поговаривают английские СМИ. И это может быть весьма любопытный вариант, который при этом оставляет определенные вопросы.
То есть при переходе в МЮ особых вопросов не возникало бы. Тут наверняка де Йонг стал бы одной из ключевых фигур в полузащите (хотя есть Эриксен и Бруну Фернандеш как минимум). Но в «Челси» ничего не может быть гарантировано. Даже потраченные на Френки 68 миллионов фунтов не обеспечат ему беззаботного существования на «Стэмфорд Бридж».
Да и у Томаса Тухеля добавится головной боли. Действительно ли он так нужен «Челси»? Это безусловное усиление, это возможность закрепить статус переходом игрока из «Барселоны», возможность утереть нос МЮ. Но стоит ли оно того? Ведь у «синих» тогда будет десять претендентов на центр полузащиты.
Как «Челси» может извлечь максимум из де Йонга
Очевидным вопросом станет схема игры с де Йонгом. Ведь Френки привык в «Аяксе» и «Барселоне» играть по примерно схожей схеме 4-3-3. Он универсален в этой расстановке и способен выполнять как роль более глубокой «шестерки», так и более поднятой «восьмерки». Де Йонг даже временами играл на позиции третьего центрального защитника, чтобы обеспечивать поддержку из глубины. Но это в исключительных случаях.
При этом он никогда не играл в схеме 3-4-3, которую использует «Челси». «Синие» предпочитают иметь в центре обороны трех защитников и двух латералей по краям. Это значит, что для центральных полузащитников остается всего два места. И на них ложится большая физическая нагрузка. Это иногда обусловливает менее яркую игру Жоржиньо, который вынужден выполнять много черновой работы вместо своей атакующей и изобретательной.
Если рядом с де Йонгом окажется более мощный и работоспособный Канте, это облегчит нагрузку на Френки. Но все равно не очень понятно, как он адаптируется в жестких физических требованиях Премьер-Лиги. Вероятно, тогда придется менять схему. В предсезонке Тухель пробовал вариант 4-3-3. Возможна вариация и с 3-5-2. И в таком случае плюсы игры де Йонга можно будет подчеркнуть и извлечь из этого максимум выгоды. Но не при стандартной расстановке «Челси».
Как де Йонг может извлечь максимум из «Челси»
Помимо зарплаты, конечно. У Френки довольно очевидны и разнообразны его таланты: от контроля мяча и дриблинга до видения поля и паса на любое расстояние. Можно понять, почему тен Хаг так хочет его в МЮ, где в центре оказалась связка «МакФред» из Мактоминея и Фреда. И это никого не радует.
Продажа «Барселоной» де Йонга связано не с его игровыми характеристиками, а со стремлением извлечь деньги и снизить затраты на зарплату – финансовый кризис каталонцев это обусловливает. Де Йонг будет крайне полезен «Челси» и любой другой команде благодаря универсальности своих качеств. Да, можно максимизировать это, можно использовать не в полной мере – но сомнений в пользе нет. В свои 25 лет де Йонг может стать «сердцем» «Челси» минимум лет на пять. Это открывает большие перспективы и обещает сделать из него новую легенду «Челси», творца успеха обновленной топовой команды.
Как сделать всех довольными
Даже если не брать в расчет Гилмура и Баркли, которые не в чести у Тухеля, а также предположить, что юноша Чуквуемека слишком молод, а Галлахер снова отправится в аренду, то у «Челси» в центре полузащиты окажутся де Йонг, Канте, Ковачич, Жоржиньо, Маунт и Лофтус-Чик. И помним про схему 3-4-3 по умолчанию с двумя центральными хавбеками.
Окей, можем использовать Маунта в атакующей группе (особенно с учетом ее зачистки) , а Лофтус-Чика определить в резерв. Но все равно на два места претендуют четыре топовых полузащитника, каждый из которых рассчитывает играть регулярно и быть основным. Они требуют к себе соответствующего отношения. Ротация чуть поможет, но она мешает сыгранности и чувству плеча, что очень важно в центре полузащиты – спросите у Модрича, Каземиро и Крооса. Тухелю придется управляться с целой группой больших «эго». И тут почти неизбежен сценарий, при котором кто-то будет недоволен, а это потянет за собой испорченную атмосферу в коллективе.
Что это значит для Галлахера
Как и Лофтус-Чик ранее, Галлахер попал в сборную Англии после великолепного периода аренды в «Кристал Пэлас». Это было идеальное место для развития 22-летнего хавбека в прошлом сезоне. Он забил восемь мячей и создал еще пять голов, был признан лучшим игроком года в команде. К нему есть интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги, но Галлахер хочет закрепиться в «Челси». Но вряд ли пара-тройка минут в конце игры дадут достаточные основания для того, чтобы он попал на чемпионат мира в состав сборной. Если к приобретенному ранее Чуквуемеке добавится еще и де Йонг, то это может склонить Галлахера и Тухеля к очередной аренде игрока. Так будет лучше всем.
Еще претенденты
Кто еще может претендовать на место в центре полузащиты? Есть универсальный валлиец Итан Ампаду, а также уже упомянутые Гилмур и Баркли, которых вроде бы списали. 21-летний Ампаду последние два сезона провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед» и «Венеции», а Гилмур в прошлом сезоне выступал в «Норвиче». Обоим нужна практика для роста, и они могут уйти в аренду. А вот для 28-летнего Баркли лучшим вариантом будет продажа, если найдется подходящий претендент. «Подвисает» Чуквуемека. За юного парня из «Астон Виллы» заплачено немало, ему нужно прогрессировать и подтверждать талант. Но хватит ли смелости ставить его в основу?
Тухелю и боссам «Челси» нужно грамотно провести остаток трансферного окна, чтобы не допустить, что кто-то из талантов просидит его на скамейке, кто-то будет безвозвратно упущен, а кто-то испортит атмосферу в раздевалке и повлияет негативно на результаты. Насыщенность полузащиты при используемой Тухелем схеме таит в себе и угрозы, и возможности, ведь при таком раскладе вариаций масса – нужно думать и соединять эти кусочки головоломки.