«Манчестер Юнайтед» может арендовать Икарди

Тренер ПСЖ Кристоф Гальтье предупредил Мауро Икарди, что ему нужно искать новый клуб. Все указывает на то, что летом форвард уйдет в другую команду. В этом контексте он находится в поле зрения двух клубов: «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая».
Манкунианцы могут взять Икарди в аренду с возможностью последующего выкупа.
С другой стороны, Икарди интересуется «Галатасарай». Ванда Нара, его жена и представитель, уже трижды встречалась с руководством турецкого клуба. «Галатасарай» также может взять аргентинца в аренду, а ПСЖ еще и будет платить ему большую часть зарплаты.