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«Манчестер Юнайтед» может арендовать Икарди

сегодня, 14:49

Тренер ПСЖ Кристоф Гальтье предупредил Мауро Икарди, что ему нужно искать новый клуб. Все указывает на то, что летом форвард уйдет в другую команду. В этом контексте он находится в поле зрения двух клубов: «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая».

Манкунианцы могут взять Икарди в аренду с возможностью последующего выкупа.

С другой стороны, Икарди интересуется «Галатасарай». Ванда Нара, его жена и представитель, уже трижды встречалась с руководством турецкого клуба. «Галатасарай» также может взять аргентинца в аренду, а ПСЖ еще и будет платить ему большую часть зарплаты.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 15:12
Икарди вместе с Рабьо было в шутку, но теперь видимо и такое возможно
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 15:09
МЮ все может, но все равно не станет чемпионом АПЛ»
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:06
Видно жена разрешила.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 14:57, ред.
Лучше взять Морату. Икарди больше игрок Серии А либо таких команд как Вильярреал, где есть поддержка фланговых игроков, а центральная полузащита играет на разрушении, тем самым форвард не всегда играет в прессинге, но в таких командах более свободно играет один форвард. Подобным образом играет Интер, где Икарди играл хорошо.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:56
Я думал, что тен Хаг начнёт чистку в МЮ и потихоньку возродит былую славу команду. Но в команде зачистки нет никакой и даже слышны слова любви к Роналду, как раз после того как тен Хаг попытался на него наехать, а в последнее время МЮ пытается арендовать игроков мягко сказать с нехорошей репутацией.
Если и так далбше дело пойдёт, то не о каком возрождении МЮ не может быть и речи, а тен Хаг недолго останется в команде.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:54
Это на замену Роналду
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