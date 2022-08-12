«Манчестер Юнайтед» может арендовать Икарди

1660304963

сегодня, 14:49

Тренер ПСЖ Кристоф Гальтье предупредил , что ему нужно искать новый клуб. Все указывает на то, что летом форвард уйдет в другую команду. В этом контексте он находится в поле зрения двух клубов: «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая».

Манкунианцы могут взять Икарди в аренду с возможностью последующего выкупа.