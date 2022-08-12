В «Манчестер Юнайтед» уверены, что клубу удастся подписать Рабьо

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что закроют сделку по Адриену Рабьо.
Англичане уже получили согласие «Ювентуса» на переход и заплатят туринцам 17,5 миллионов евро. На данный момент манкунианцы ведут переговоры с матерью игрока Вероникой, которая является его агентом. «Манчестер Юнайтед» предлагает соглашение до 2026 года и пытается согласовать с ней комиссионные и сумму контракта.
Сангаре, Ндиди, Биссума, Руис, бесплатный Кессиэ, Невеш, в начале лета куча вариантов была, при чем даже при условии что договорились бы с Де Йонгом, никто из этого списка лишним бы не был. Полузащита МЮ это тихий ужас сейчас, однозначно нужно начинать перестройку с неё.
Сангаре, Ндиди, Биссума, Руис, бесплатный Кессиэ, Невеш, в начале лета куча вариантов была, при чем даже при условии что договорились бы с Де Йонгом, никто из этого списка лишним бы не был. Полузащита МЮ это тихий ужас сейчас, однозначно нужно начинать перестройку с неё.
Я например помню когда МЮ тренировал Фергюсон, сам Фергюсон лично был заинтересован в том, чтобы спонсор Форд который хотел подарить игрокам МЮ автомобили, не дарил. Фергюсон объяснил это тем чтобы не испортить игроков которые и без того получают хорошую зарплату.
Это автомобили которые игроки в принципе могут купить сами! Но каков был Фергюсон и подход к команде.
Нужно брать перспективных и недорогих игроков если Тен Хаг так крут как о нем слагают легенды в Аяксе он вероятно сможет раскрыть, а если не может, то значит успех Аякса не связан только с Тен Хагом в чемпионате Голландии. А дорогие игроки не помогут у них тоже две ноги и им тоже нужна адаптация и хороший тренер который сможет поставить игру.
Я например помню когда МЮ тренировал Фергюсон, сам Фергюсон лично был заинтересован в том, чтобы спонсор Форд который хотел подарить игрокам МЮ автомобили, не дарил. Фергюсон объяснил это тем чтобы не испортить игроков которые и без того получают хорошую зарплату.
Это автомобили которые игроки в принципе могут купить сами! Но каков был Фергюсон и подход к команде.
Нужно брать перспективных и недорогих игроков если Тен Хаг так крут как о нем слагают легенды в Аяксе он вероятно сможет раскрыть, а если не может, то значит успех Аякса не связан только с Тен Хагом в чемпионате Голландии. А дорогие игроки не помогут у них тоже две ноги и им тоже нужна адаптация и хороший тренер который сможет поставить игру.