В «Манчестер Юнайтед» уверены, что клубу удастся подписать Рабьо

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сегодня, 09:35

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что закроют сделку по .

Англичане уже получили согласие «Ювентуса» на переход и заплатят туринцам 17,5 миллионов евро. На данный момент манкунианцы ведут переговоры с матерью игрока Вероникой, которая является его агентом. «Манчестер Юнайтед» предлагает соглашение до 2026 года и пытается согласовать с ней комиссионные и сумму контракта.