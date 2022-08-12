Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что клубу удастся подписать Рабьо

сегодня, 09:35

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что закроют сделку по Адриену Рабьо.

Англичане уже получили согласие «Ювентуса» на переход и заплатят туринцам 17,5 миллионов евро. На данный момент манкунианцы ведут переговоры с матерью игрока Вероникой, которая является его агентом. «Манчестер Юнайтед» предлагает соглашение до 2026 года и пытается согласовать с ней комиссионные и сумму контракта.

Все новости
Центр перенасыщения. Появление де Йонга в «Челси» может быть опасным
Сегодня, 10:05Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадка
Слухи«Аталанта» не захотела отпускать Муриэля в «Ювентус»
Сегодня, 06:52
Перес с улыбкой отреагировал на просьбу вернуть Роналду в «Реал»
Сегодня, 00:05
ОфициальноМиленкович подписал новое соглашение с «Фиорентиной»
Вчера, 23:28
СлухиДиего Коста в ближайшее время перейдёт в «Райо Вальекано»
Вчера, 23:16
СлухиПереход Рабьо в «Манчестер Юнайтед» может не состояться
Вчера, 22:52
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:30
Я просто не понимаю, как можно покупать Крабьё с учетом его истории...
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:07
Завалить баблом не самый лучший вариант, все эти годы после ухода Фергюсона на пенсию, МЮ только и делал что заваливал баблом, да так что фонд заработной платы МЮ на 1 месте в АПЛ, на 2 МС.
Я например помню когда МЮ тренировал Фергюсон, сам Фергюсон лично был заинтересован в том, чтобы спонсор Форд который хотел подарить игрокам МЮ автомобили, не дарил. Фергюсон объяснил это тем чтобы не испортить игроков которые и без того получают хорошую зарплату.
Это автомобили которые игроки в принципе могут купить сами! Но каков был Фергюсон и подход к команде.
Нужно брать перспективных и недорогих игроков если Тен Хаг так крут как о нем слагают легенды в Аяксе он вероятно сможет раскрыть, а если не может, то значит успех Аякса не связан только с Тен Хагом в чемпионате Голландии. А дорогие игроки не помогут у них тоже две ноги и им тоже нужна адаптация и хороший тренер который сможет поставить игру.
протон
протон
сегодня в 09:53
Купите Миликовича-Савича и Сангаре вместе будут Стоить 100 Миллионов € и забудьте про полузащиту на 5 лет... Или завалите кучей бабок Фабиана Руиса что б отказался от ЛЧ и Реала с ПСЖ и наигрываете с Эриксеном или Ван де Беком.

Сангаре, Ндиди, Биссума, Руис, бесплатный Кессиэ, Невеш, в начале лета куча вариантов была, при чем даже при условии что договорились бы с Де Йонгом, никто из этого списка лишним бы не был. Полузащита МЮ это тихий ужас сейчас, однозначно нужно начинать перестройку с неё.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:36
Смелее на подписное перо!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 