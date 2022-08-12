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«Манчестер Юнайтед» не планирует расставаться с Рэшфордом

сегодня, 19:01

«Манчестер Юнайтед» не планирует расставаться с нападающим Маркусом Рэшфордом, которым интересуется ПСЖ.

Сообщается, что как только МЮ узнал о переговорах окружения футболиста с клубом из Франции, то предупредил парижан о недопустимости этой сделки. «Дьяволы» не намерены отпускать игрока. Английский клуб оценивает футболиста в 120 миллионов фунтов, парижане готовы дать не более 60 млн. Действующее соглашение Рэшфорда с МЮ действует до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на сезон. Манкунианцы хотят продлить контракт с игроком. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что клуб рассчитывает на Рэшфорда.

Он крайне важен для нас. Я это понял с первого дня работы здесь. Он входит в наши планы, мы не хотим его терять.

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