«Манчестер Юнайтед» не планирует расставаться с Рэшфордом

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сегодня, 19:01

«Манчестер Юнайтед» не планирует расставаться с нападающим , которым интересуется ПСЖ .

Сообщается, что как только МЮ узнал о переговорах окружения футболиста с клубом из Франции, то предупредил парижан о недопустимости этой сделки. «Дьяволы» не намерены отпускать игрока. Английский клуб оценивает футболиста в 120 миллионов фунтов, парижане готовы дать не более 60 млн. Действующее соглашение Рэшфорда с МЮ действует до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на сезон. Манкунианцы хотят продлить контракт с игроком. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что клуб рассчитывает на Рэшфорда.