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Сёмин: «Пока рано говорить, получится у Миранчука в „Торино“ или нет»

сегодня, 10:04

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от гола полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче Серии А против «Монцы» (2:1).

Приятное ощущение от гола Леши. Он молодец, что использовал свой шанс и забил. Если ему будут давать время, то он будет забивать. Я рад за Лешу. Этот гол даст ему уверенность и основание для того, чтобы играть в основе «Торино». Миранчук соскучился по футболу.

Пока рано говорить, получится у него в «Торино» или нет. Сегодня Алексей замечательно воспользовался возможностью отличиться. Если забил сейчас, значит выйдет и в следующей игре. Главное сейчас для Алексея — идти от игры к игре.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:05
Алексею сейчас главное не феерить, не показывать какой он крутой на поле, а быть полезным команде. Надо забивать, отдавать результативные передачи, работать на команду. Это и будет залогом того, что его попадания в основу, а уж потом когда он вольётся полностью в игровые системы команды уже строить игру от себя.
Думаю у Миранчука есть для этого все шансы, главное продолжать интенсивную работу как на тренировках, так и во время игр. Тем более доказывать Алексею есть что.
drug01
drug01
сегодня в 10:34
Первая игра это ничего не ясно....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:12
Подождём, поглядим , посмотрим.
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