Сёмин: «Пока рано говорить, получится у Миранчука в „Торино“ или нет»

Экс-тренер «Локомотива» поделился впечатлениями от гола полузащитника «Торино» в матче Серии А против «Монцы» (2:1).

Приятное ощущение от гола Леши. Он молодец, что использовал свой шанс и забил. Если ему будут давать время, то он будет забивать. Я рад за Лешу. Этот гол даст ему уверенность и основание для того, чтобы играть в основе «Торино». Миранчук соскучился по футболу.

Пока рано говорить, получится у него в «Торино» или нет. Сегодня Алексей замечательно воспользовался возможностью отличиться. Если забил сейчас, значит выйдет и в следующей игре. Главное сейчас для Алексея — идти от игры к игре.