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Канищев: «Ничья была бы закономерным результатом матча „Зенит“ — ЦСКА»

сегодня, 00:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший российский футболист Анатолий Канищев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

Очень динамичный матч с интригой. Зрелище получилось. Что касается закономерности результата, то сложно сказать однозначно. Дело в том, что по началу матча «Зенит» просто подавлял соперника. Учитывая такое преимущество, конечно, можно считать счёт закономерным. В середине второго тайма «Зенит» очень сильно просел физически. ЦСКА приободрился и имел преимущество.

Второй гол ЦСКА — достаточно спорный эпизод. Нельзя сказать, что результат закономерен. Закономерна была бы ничья по тому, как складывался матч. «Зенит» выжал максимум из этой игры.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:16
Такая игра футбол
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:59
Ничья была бы справедливой
Гость
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