Канищев: «Ничья была бы закономерным результатом матча „Зенит“ — ЦСКА»

Бывший российский футболист Анатолий Канищев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ .

Очень динамичный матч с интригой. Зрелище получилось. Что касается закономерности результата, то сложно сказать однозначно. Дело в том, что по началу матча «Зенит» просто подавлял соперника. Учитывая такое преимущество, конечно, можно считать счёт закономерным. В середине второго тайма «Зенит» очень сильно просел физически. ЦСКА приободрился и имел преимущество.