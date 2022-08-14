Сенников об игре «Локо»: «Тут дело во всей системе, не только в тренере»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре «железнодорожников» в матче РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
Тут дело во всей системе, не только в тренере. В разных командах можно тренера поменять и что-то изменится. Здесь если убрать главного тренера, но немецкая система не изменится, ничего не произойдет. Я думаю, что до осени никаких изменений в руководстве не будет.
Старт для «Локомотива» очень неудачный. Команда внизу турнирной таблицы. Молодцы, что борются до конца, как сегодня и в матче с «Ростовом» (2:2), но побед пока нет, это грустно.