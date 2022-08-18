«Реал» назвал стоимость Каземиро. МЮ готов удвоить зарплату бразильца

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сегодня, 12:41

Руководство «Реала» готово продать хавбека в МЮ .

Мадридцы оценивают бразильца в 70 миллионов евро. «Красные дьяволы» же готовы вдвое увеличить зарплату Каземиро — сейчас он получает 7 млн евро в год.

Текущий контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2025 года.