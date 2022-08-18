«Реал» назвал стоимость Каземиро. МЮ готов удвоить зарплату бразильца

Руководство «Реала» готово продать хавбека Каземиро в МЮ.
Мадридцы оценивают бразильца в 70 миллионов евро. «Красные дьяволы» же готовы вдвое увеличить зарплату Каземиро — сейчас он получает 7 млн евро в год.
Текущий контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2025 года.
Они ни покупают свободными агентами качественных игроков с вменяемой зарплатой как Ювентус, ни покупают перспективных игроков как Милан, ни раскручивают и не перепродают игроков как Бенфика.
Все что сейчас они могут это испортить карьеру Каземиро завлекая его огромной личкой. А то что у команды проблемы это будет отрицать главный тренер и тренерский штаб.
Они ни покупают свободными агентами качественных игроков с вменяемой зарплатой как Ювентус, ни покупают перспективных игроков как Милан, ни раскручивают и не перепродают игроков как Бенфика.
Все что сейчас они могут это испортить карьеру Каземиро завлекая его огромной личкой. А то что у команды проблемы это будет отрицать главный тренер и тренерский штаб.