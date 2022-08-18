Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Реал» назвал стоимость Каземиро. МЮ готов удвоить зарплату бразильца

сегодня, 12:41

Руководство «Реала» готово продать хавбека Каземиро в МЮ.

Мадридцы оценивают бразильца в 70 миллионов евро. «Красные дьяволы» же готовы вдвое увеличить зарплату Каземиро — сейчас он получает 7 млн евро в год.

Текущий контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2025 года.

Все новости
Сложный выбор Роналду. От Серии А до возвращения в «Спортинг»
Сегодня, 09:49Сергей Иванов в блоге Забыли спроситьКомментарии10
СлухиБельерин может перейти в «Удинезе»
Сегодня, 09:00
Слухи«Ливерпуль» не будет продавать Кейта
Сегодня, 08:30
Дзюба выложил ролик, снятый у стадиона «Бешикташа»
Сегодня, 07:46 Видео
Слухи«Ноттингем Форест» интересуется защитником «Реала»
Вчера, 23:31
Агент Мораты рассказал о будущем игрока
Вчера, 22:54
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 13:03
Привет дружище. Всё классно написал. Вот только пример с ПСЖ никак не вписывается.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 13:00
Самое забавное в МЮ, что трансферная политика МЮ не похожа ни на одну другую. Они покупают дорогих игроков, но не берут трофеев как ПСЖ и Бавария, даже в лиге одной команды (Бундеслига и Лига 1) складывается ощущение что были бы проблемы и там.
Они ни покупают свободными агентами качественных игроков с вменяемой зарплатой как Ювентус, ни покупают перспективных игроков как Милан, ни раскручивают и не перепродают игроков как Бенфика.
Все что сейчас они могут это испортить карьеру Каземиро завлекая его огромной личкой. А то что у команды проблемы это будет отрицать главный тренер и тренерский штаб.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:59
Игрок конечно классный, но в феврале 31год стукнет. Трудно судить много 70 млн или мало. Все зависит , как пойдет.
Elliada
Elliada
сегодня в 12:55
Деньги не главное.
drug01
drug01
сегодня в 12:50
Это хорошее предложение
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:45
Крупная скмма.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 