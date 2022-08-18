От возвращения в Серию А до возвращения в «Спортинг»

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сегодня, 09:49

Варианты перехода для Криштиану Роналду.

До закрытия трансферного окна осталось немного времени, а одна из главных интриг лета еще не разрешена. Где же окажется Криштиану Роналду? Несмотря на периодически всплывающие дежурные заявления представителей «Манчестер Юнайтед» о том, что все хорошо, кажется очевидным желание португальца сменить «Олд Траффорд» на другое место. Но где его найти для звезды, которая крайне амбициозна, хотя не так молода.

И вроде бы МЮ на самом деле не против отпустить Криштиану. Вот только у них вариантов не так много. Не каждый рискнет сделать такое подписание. Судя по английским СМИ , агент Роналду Жорже Мендеш активно ищет эти самые варианты, однако даже с его опытом и связями сделать это достаточно сложно. Ведь нужно учесть статусные, амбициозные, финансовые интересы клиента, а также пожелания клубов, которые хотят купить не просто звездное имя за очень дорого. Давайте посмотрим, с кем в последнее время связывают Роналду.

1. «Атлетико»

Вариант настойчиво всплывает в различных СМИ , однако не кажется достаточно очевидным. В первую очередь из-за активного протеста фанатов «матрасников», которые прекрасно помнят прошлое Роналду. А оно напрямую связано с главными конкурентами – с «Реалом», в истории которого португалец лучший бомбардир. Он самолично вышибал «Атлетико» из Лиги чемпионов не раз, причем на поздних стадиях.

Слишком много ран нанес Криштиану этому клубу, чтобы так легко туда перебраться. И это несмотря на появляющееся иногда у Диего Симеоне желание подписывать возрастных игроков, с которыми он неплохо работает, выжимая остатки сил и мастерства. Вот только если Мората, Феликс и Гризманн в форме, то для Роналду места не найдется. И это автоматически создаст проблемы внутри команды. В общем, сомнительный вариант для всех участников. В первую очередь даже из-за различных неигровых факторов.

2. «Челси»

Команда Томаса Тухеля находится на стадии активного реформирования. Новое руководство клуба этим летом совершает некоторые оппортунистические трансферы, которые не казались очевидными. Стоило «Манчестер Сити» расслабиться в борьбе за Кукурелью – его взял «Челси». Не обсуждался никак предварительно и трансфер Стерлинга, а он внезапно случился. Никто не исключает, что и с Роналду может так же получиться.

«Челси» вот вцепился в Обамеянга – очень его хочет. Но проблемы с ценой. Роналду захочет много денег и статуса. Но у Тухеля есть опыт работы с топовыми звездами – в том же ПСЖ . Но всегда есть риск. В первую очередь он связан с тем, какая атмосфера возникнет в раздевалке. Например, Обамеянг, несмотря на свою дороговизну, хорошо знаком Тухелю по дортмундской «Боруссии». Он предпочтет биться за более предсказуемого и «безопасного» габонца, чем за португальца. Не настолько еще отчаяние охватило «Челси».

3. «Милан»

Ибрагимовичу 40 лет, Жиру – 35 лет. Если «Милан» подпишет Роналду, у него будет возможность вывести в этом сезоне на поле тройку нападающих с суммарным возрастом 115 лет. Хотя вряд ли ради такого забавного факта в клубе решатся на покупку португальца, несмотря на слухи. Последние гласят, что Роналду предложили «Милану», но «россонери» вежливо отказались от такой сделки. Но у агента Криштиану есть еще время умерить аппетиты.

Возможно, ближе к концу трансферного периода условия португальца покажутся «Милану» более привлекательными, и клуб захочет увидеть у себя опытного бомбардира, пусть даже с проблемным характером. Как будто у Ибрагимовича нрав кроткий. Зато голы свои в Лиге чемпионов он «Милану» может гарантировать. Да и свое самолюбие потешит тем же самым участием в ЛЧ , которого лишен с МЮ .

4. «Интер»

Практически все то же самое, что про «Милан», можно сказать и про «Интер». Вплоть до того, что «нерадзурри» тоже предлагали услуги Роналду, и клуб тоже вроде бы отказался. Хотя не исключено, что где-то в Англии какой-то инсайдер спутал один миланский клуб с другим. И на всякий случай пишут про оба.

В Италии возрастные футболисты традиционно лучше себя проявляют, чем в других чемпионатах, у них тут более продолжительный эффективный век – вот что можно добавить в пользу варианта с возвращением Роналду в Серию А. К тому же чемпионат для него не новый. Да и «семерка» в конце концов свободна после перехода Алексиса Санчеса в «Марсель».

5. ПСЖ

Куда же без парижского клуба в любой теме, где обсуждается трансфер очень большой звезды с громадными финансовыми запросами. Голливудский вариант, в котором ПСЖ не ограничится звездной тройкой Мбаппе – Неймар – Месси, а захочет приправить их еще Роналду, соблазнив его своими деньгами. Месси и Роналду никогда не играли вместе, а долгие годы были главными противниками. Представляете эксперимент с их игрой в одной команде? Это как минимум привлечет внимание всего футбольного мира. И не только.

Вот Мбаппе уже говорит, что не может выбрать, кто для него больший кумир: Месси или Роналду. Правда, загвоздка в том, что новый спортивный директор Луиш Кампуш слишком разумный для тех денег, которыми располагает ПСЖ . Он подписал Витинью, Санчеша, Экитике, Мукиеле – заметно смещение трансферной политики со звездных имен на более эффективный лад.

6. «Боруссия» (Дортмунд)

Этот вариант кажется максимально странным. Но для Роналду это может быть опыт в Бундеслиге, участие в Лиге чемпионов, точно статус главной звезды, чего не гарантируют все варианты выше. А с уходом из Бундеслиги Холанда и Левадовски Роналду рискует стать и главным бомбардиром с гигантским отрывом, будет опять купаться в овациях и восхищении. «Боруссии» сейчас крайне нужен качественный нападающий. Но вопрос в деньгах, конечно. Для дортмундцев будут очень не характерны такие траты, с которыми сопряжено подписание Роналду.

7. «Спортинг»

Всегда у игроков-ветеранов всплывает этот ностальгический вариант. К Роналду его тоже привязали, разумеется. «Спортинг» дал Криштиану дорогу к звездной жизни, она его может вернуть в Лиссабон. Многие игроки возвращались туда, откуда начинали серьезный путь.

К слову, вариант не такой и плохой. Тут тебе и статус главной звезды снова, и великолепные шансы на регулярную игру в Лиге чемпионов, великолепные шансы на совершение бомбардирских подвигов, комфортные условия жизни. Смущают финансовые возможности «Спортинга» и вероятное нежелание Роналду пока уходить из топ-лиг. Но если других вариантов не найдется, вдруг романтика окажется сильнее денег.