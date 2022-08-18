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Дзюба выложил ролик, снятый у стадиона «Бешикташа»

сегодня, 07:46

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба находится в Турции.

Футболист выложил в социальные сети видеоролик, на котором запечатлен стадион «Бешикташа» – «Водафон Парк».

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myn58u8vnnq7
myn58u8vnnq7
сегодня в 08:24
Дзюба приехал в Стамбул и начал снимать стадион "Бешикташа"...

Ваши мысли?

1. У ролика будет продолжение "Пять горячих минут за дальней стеной"
2. Дальнюю стену придётся мыть
112910415
112910415
сегодня в 07:59
пенсионеры любят путешествовать !
ajbxehvr39r6
ajbxehvr39r6
сегодня в 07:53
Экскурсия не надолго...
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