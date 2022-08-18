Дзюба выложил ролик, снятый у стадиона «Бешикташа»

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба находится в Турции.
Футболист выложил в социальные сети видеоролик, на котором запечатлен стадион «Бешикташа» – «Водафон Парк».
Экс-форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба находится в Турции.
Футболист выложил в социальные сети видеоролик, на котором запечатлен стадион «Бешикташа» – «Водафон Парк».
Ваши мысли?
1. У ролика будет продолжение "Пять горячих минут за дальней стеной"
2. Дальнюю стену придётся мыть
Ваши мысли?
1. У ролика будет продолжение "Пять горячих минут за дальней стеной"
2. Дальнюю стену придётся мыть