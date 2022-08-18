Глава Ассоциации датских футболистов высказался о ситуации Брейтуэйта

Глава Ассоциации датских футболистов Миккель Саль Хансен высказался о ситуации нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта.

Мартин не заслуживает такого отношения к себе, его пытаются вытравить из клуба. «Барселоне» должно быть стыдно из-за попыток заставить футболиста расторгнуть контракт с клубом. Они ведут себя непорядочно, ибо этот футболист пришел на помощь, когда это требовалось.

Договор есть договор. «Барселона» и Мартин связаны еще на два года. Брэйтуэйт должен и дальше отрабатывать контракт – как и «Барселона». Один из крупнейших клубов мира должен уважать своих футболистов.