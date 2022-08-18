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Глава Ассоциации датских футболистов высказался о ситуации Брейтуэйта

сегодня, 22:41

Глава Ассоциации датских футболистов Миккель Саль Хансен высказался о ситуации нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта.

Мартин не заслуживает такого отношения к себе, его пытаются вытравить из клуба. «Барселоне» должно быть стыдно из-за попыток заставить футболиста расторгнуть контракт с клубом. Они ведут себя непорядочно, ибо этот футболист пришел на помощь, когда это требовалось.

Договор есть договор. «Барселона» и Мартин связаны еще на два года. Брэйтуэйт должен и дальше отрабатывать контракт – как и «Барселона». Один из крупнейших клубов мира должен уважать своих футболистов.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:16, ред.
Барселона давно уже непонятно во что превратилась. Смеялись, что Перес сливает легенд клуба. Сами то тоже недалеко уехали. То де Йонга, то Брейтуэйта... Кто следующий? Смеялись над Реалом и Бэйлом? Пусть Брейтуэйт полностью отработает свой контракт с этим клубом. Бэйл хотя бы в аренде побывал. Как и отметил этот человек, Мартин Брейтуэйт пришёл Барселоне на помощь, оставив свой клуб в трудном положении, когда Барселона остро нуждалась в нападающем, во время травмы Суареса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:46
Ну пусть будет...
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