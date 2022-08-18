Румменигге: «У „Баварии“ самая быстрая атака в Европе»

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением об атакующей линии команды.

У «Баварии» самая быстрая атака в Европе. Салихамиджич осуществил качественные трансферы. Первые игры «Баварии» в новом сезоне подтверждают правильность его задумок.

Разумеется, нам не хватает Левандовского. Роберт помог нам достичь многого. Как у него дела в «Барселоне»? Увы, он представлял себе все по-другому.