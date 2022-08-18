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Румменигге: «У „Баварии“ самая быстрая атака в Европе»

сегодня, 17:10

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением об атакующей линии команды.

У «Баварии» самая быстрая атака в Европе. Салихамиджич осуществил качественные трансферы. Первые игры «Баварии» в новом сезоне подтверждают правильность его задумок.

Разумеется, нам не хватает Левандовского. Роберт помог нам достичь многого. Как у него дела в «Барселоне»? Увы, он представлял себе все по-другому.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:35
А Мюллер - удивительный футболист. С одной стороны, не является лучшим ни в одном компоненте игры, но при этом, так здорово все сочетает, что в целом является одним из сильнейших футболистов на своей позиции. Но при этом абсолютно не хайповый и очень редко попадает в какие-нибудь рейтинги лучших, составляемых "экспертами".
протон
протон
сегодня в 17:35
На счет быстрой атаки согласен на 80 %, Мюллер немножко медленный чем остальные. А так арсенал и Ливерпуль тоже быстры( мартинелли, жесус, Сака; диас, салах нуньес) но у Баварии тоже быстры ( сане, коман, мане, гнабри)

Согласен Карл-Хайнс был гениальный игрок. Один из лучших форвардов в истории Бундестим. Не зря 2 золотых мяча взял.

Нельзя забывать, что благодаря Роберту выиграли очень много титулов. Как у него дела в «Барселоне»? К сожалению, не так, как он представлял себе» - попахивает злорадством и лицемерием.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:29
Усейна Болта вместо Роберта ещё возьмите....будет ещё быстрей....
Футбол не лёгкая атлетика...это игра...
Бензема в предпенсионном возрасте не самый быстрый...
Просто он хорошо играет...
32united
32united
сегодня в 17:16
Мусиала в этом сезоне впечатляет! Настоящее и будущее Баварии. Думаю, что в этом сезоне в Бундеслиге у Баварии снова не будет конкуренции. С нетерпением ждем Лигу Чемпионов.
Гость
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