Румменигге: «У „Баварии“ самая быстрая атака в Европе»

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением об атакующей линии команды.
У «Баварии» самая быстрая атака в Европе. Салихамиджич осуществил качественные трансферы. Первые игры «Баварии» в новом сезоне подтверждают правильность его задумок.
Разумеется, нам не хватает Левандовского. Роберт помог нам достичь многого. Как у него дела в «Барселоне»? Увы, он представлял себе все по-другому.
Согласен Карл-Хайнс был гениальный игрок. Один из лучших форвардов в истории Бундестим. Не зря 2 золотых мяча взял.
Нельзя забывать, что благодаря Роберту выиграли очень много титулов. Как у него дела в «Барселоне»? К сожалению, не так, как он представлял себе» - попахивает злорадством и лицемерием.
Согласен Карл-Хайнс был гениальный игрок. Один из лучших форвардов в истории Бундестим. Не зря 2 золотых мяча взял.
Нельзя забывать, что благодаря Роберту выиграли очень много титулов. Как у него дела в «Барселоне»? К сожалению, не так, как он представлял себе» - попахивает злорадством и лицемерием.
Футбол не лёгкая атлетика...это игра...
Бензема в предпенсионном возрасте не самый быстрый...
Просто он хорошо играет...
Футбол не лёгкая атлетика...это игра...
Бензема в предпенсионном возрасте не самый быстрый...
Просто он хорошо играет...