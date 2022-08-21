Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о договоренностях с форвардом .

В теории, он бы мог воспользоваться правилом ФИФА и уехать. Он единственный в команде, кто не написал бумагу о том, что не будет им пользоваться. Но он и не собирается использовать эту опцию. У нас есть четкие договоренности. Если это будет выгодно клубу — будет продажа. Но моя позиция — Камано нужно остаться.

Мы хотим его сохранить. Как минимум на этот сезон. А дальше посмотрим. Мы делали предложение Камано о продлении контракта, пока не сошлись. Если в итоге не сойдемся в условиях, тогда Франсуа просто отыграет сезон, и по его ходу посмотрим, что с этим делать.