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Цорн: «Моя позиция - Камано нужно остаться»

сегодня, 13:14

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о договоренностях с форвардом Франсуа Камано.

В теории, он бы мог воспользоваться правилом ФИФА и уехать. Он единственный в команде, кто не написал бумагу о том, что не будет им пользоваться. Но он и не собирается использовать эту опцию. У нас есть четкие договоренности. Если это будет выгодно клубу — будет продажа. Но моя позиция — Камано нужно остаться.

Мы хотим его сохранить. Как минимум на этот сезон. А дальше посмотрим. Мы делали предложение Камано о продлении контракта, пока не сошлись. Если в итоге не сойдемся в условиях, тогда Франсуа просто отыграет сезон, и по его ходу посмотрим, что с этим делать.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:25
начальнику виднее...
ДСА
ДСА
сегодня в 13:19
Сбежать ему просто было некуда, вот и остался. Как найдет куда - сбежит.
Гость
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