Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Химках» заявили, что клуб готов подписать Урунова

вчера, 22:41

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб готов подписать полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Готовы ли мы подписать Урунова, если «Спартак» разорвёт с ним контракт? Честно говоря, мы уже завершили трансферную кампанию. Но, если «Спартак» действительно расторгнет договор с Уруновым, готовы встретиться с ним и провести переговоры. Остон когда-то был в нашем расширенном списке, это не секрет. Но в последнее время мы его не рассматривали. Сейчас надо смотреть на условия, которые он запросит.

В общем, если Остон выразит желание у нас играть, то мы готовы обсудить возможность сотрудничества. Что касается зарплаты, то ему, конечно, придется сильно ужаться по сравнению с условиями «Спартака». Если у игрока есть желание играть за нас, мы с ним поговорим, поговорим с тренерским штабом и примем решение.

Все новости
Агент Николсона: «Шамар не тот игрок, который будет выходить на 5 минут»
Вчера, 23:22
СлухиЦСКА подпишет защитника «Портимоненси», которым интересовался «Зенит»
Вчера, 18:53
Слухи«Локомотив» интересуется защитником АЕКа
Вчера, 18:23
В «Болонье» отреагировали на новость о переговорах с Моро
Вчера, 13:39
Абаскалю предложили подписать в «Спартак» форварда «Ланса» Ганаго
Вчера, 12:52
Агент нападающего Даво отреагировал на слухи об интересе из России
18 августа
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:45
Ржу блин! Терюшков ....((
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:45
А кто это такой?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 