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В «Спартаке» подтвердили интерес к игроком «Крыльев» Ежову и Горшкову

сегодня, 17:23

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе к футболистам «Крыльев Советов» Роману Ежову и Юрию Горшкову.

Письмо было отправлено. Письмо с интересом. Это не быстрый процесс. Мне неизвестно о каком-то ответе. Я думаю, что он поступит в установленной форме. Правильно сказал Мележиков, что это факт отправления письма не значит, что мы покупаем этих футболистов. Мы просто обозначаем интерес. Мы можем обозначать интерес к самым разным игрокам. Это абсолютно стандартная процедура.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:00
Поторговаться за них придется.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:24
Надо брать.
Гость
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