В «Спартаке» подтвердили интерес к игроком «Крыльев» Ежову и Горшкову

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе к футболистам «Крыльев Советов» и .

Письмо было отправлено. Письмо с интересом. Это не быстрый процесс. Мне неизвестно о каком-то ответе. Я думаю, что он поступит в установленной форме. Правильно сказал Мележиков, что это факт отправления письма не значит, что мы покупаем этих футболистов. Мы просто обозначаем интерес. Мы можем обозначать интерес к самым разным игрокам. Это абсолютно стандартная процедура.