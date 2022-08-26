Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Баженов: «Россия — не самый лучший вариант для Бальде Кейта»

вчера, 20:56

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал переход в московский клуб нападающего Бальде Кейта.

У Бальде хороший послужной список с достойными командами, в которых он забивал и много отдавал голевых передач. Россия — не самый лучший вариант для него. Видимо, «Спартак» заманил его. Надеюсь, футболист найдёт мотивацию перезагрузить карьеру. Ну а так любой иностранец с каким-то именем будет интересен болельщикам, экспертам и журналистам.

Сейчас есть проблемы с Мозесом, да и Шамар может уйти… Нужно подписывать игроков, чтобы конкурировать в чемпионате. Сработает или нет — никто не знает. Хорошо, что к нам всё равно приезжают игроки с именем. Пусть человек себя проявит или не проявит — после этого будем делать выводы.

Все новости
Семшов: «Наверное, „Челси“ отдаст Захаряна в аренду после трансфера»
Вчера, 23:53
Тренер «Химок» назвал причины разгромного поражения от «Сочи»
Вчера, 23:29
«Нас изуродовали». Мирзов — о разгромном поражении от «Сочи»
Вчера, 23:15
Кечинов: «„Спартак“ не должен отдавать очки в матче с „Факелом“»
Вчера, 21:46
Тихонов: «Захаряну нужно обязательно переходить в „Челси“»
Вчера, 21:17
«От таких предложений не отказываются». Радченко — о Захаряне в «Челси»
Вчера, 20:29
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:26, ред.
Спартак ничего не теряет
008Maximus
008Maximus
вчера в 23:46
Видимо Спартак заманил его......
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:03
Забыли Баженова спросить)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 