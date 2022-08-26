Мостовой: «Сейчас Абаскаль стал для всех героем»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Факела».

Понятно, что «Факел» настроен дать бой «Спартаку», но сейчас все хотят биться. К тому же воронежцы давно не играли в РПЛ , они хотят заявить о себе. По всем компонентам «Спартак» сильнее и должен без проблем обыгрывать «Факел». Класс игроков намного выше, чем у Воронежа.

Может ли Абаскаль поплыть в случае поражения? Он не поплывет, чего ему поплыть то? Он не понятно где был, а сейчас для всех героем стал. Абаскаль сейчас живет, как на небе. Он сорвал конкретный джекпот.