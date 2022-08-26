Мостовой: «Сейчас Абаскаль стал для всех героем»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Факела».
Понятно, что «Факел» настроен дать бой «Спартаку», но сейчас все хотят биться. К тому же воронежцы давно не играли в РПЛ, они хотят заявить о себе. По всем компонентам «Спартак» сильнее и должен без проблем обыгрывать «Факел». Класс игроков намного выше, чем у Воронежа.
Может ли Абаскаль поплыть в случае поражения? Он не поплывет, чего ему поплыть то? Он не понятно где был, а сейчас для всех героем стал. Абаскаль сейчас живет, как на небе. Он сорвал конкретный джекпот.
Почему открытым? Скорее всего игроков Факела будут гнать трибуны, но лучше конечно не поддаваться эмоциям и сыграть прагматично.
Абаскаль конечно сорвал конкретный джекпот, но пока выводы делать рано.
В первых матчах был сделан клич "шашки наголо" и игроки побежали. Надо отдать должное они играли хорошо, боролись на каждом участке поля. Да ещё и соперники не закрывались и пытались играть в открытый футбол как например Сочи, а тот же Оренбург к примеру был вынужден бежать вперёд, так как пропустили в самом начале.
Но за этими успехами никто, особенно в спартаковской среде не замечал тактические ошибки тренера.
Игра же с Динамо показала все минусы Абаскаля. Оказалась так таковой тактики то нет. Игроки как бы играли сами по себе.
Да есть план А "шашки наголо", а вот плана Б видать никто и не рассматривал.
Так, что надо ещё посмотреть несколько игр с серьёзными соперниками, а потом уже размышлять, что такое тренер Абаскаль.
Ну, а в Спартаке привыкли сначала возносить до небес, а потом с этих небес скидывать в канализацию.
Почему открытым? Скорее всего игроков Факела будут гнать трибуны, но лучше конечно не поддаваться эмоциям и сыграть прагматично.
Абаскаль конечно сорвал конкретный джекпот, но пока выводы делать рано.
В первых матчах был сделан клич "шашки наголо" и игроки побежали. Надо отдать должное они играли хорошо, боролись на каждом участке поля. Да ещё и соперники не закрывались и пытались играть в открытый футбол как например Сочи, а тот же Оренбург к примеру был вынужден бежать вперёд, так как пропустили в самом начале.
Но за этими успехами никто, особенно в спартаковской среде не замечал тактические ошибки тренера.
Игра же с Динамо показала все минусы Абаскаля. Оказалась так таковой тактики то нет. Игроки как бы играли сами по себе.
Да есть план А "шашки наголо", а вот плана Б видать никто и не рассматривал.
Так, что надо ещё посмотреть несколько игр с серьёзными соперниками, а потом уже размышлять, что такое тренер Абаскаль.
Ну, а в Спартаке привыкли сначала возносить до небес, а потом с этих небес скидывать в канализацию.