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Мостовой: «Сейчас Абаскаль стал для всех героем»

вчера, 17:15
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Факела».

Понятно, что «Факел» настроен дать бой «Спартаку», но сейчас все хотят биться. К тому же воронежцы давно не играли в РПЛ, они хотят заявить о себе. По всем компонентам «Спартак» сильнее и должен без проблем обыгрывать «Факел». Класс игроков намного выше, чем у Воронежа.

Может ли Абаскаль поплыть в случае поражения? Он не поплывет, чего ему поплыть то? Он не понятно где был, а сейчас для всех героем стал. Абаскаль сейчас живет, как на небе. Он сорвал конкретный джекпот.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:19
Ох чувствую приподнесут воронежцы сюрприз и оставят поросят без очков.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:46
Конечно-Абаскаль герой! Бабка била-била,не разбила.Дед бил-бил,не разбил.Хряк грыз-грыз,не разгрыз...Приехал Абаскаль,присел на корточки,подпрыгнул,повернулся в полёте на 180 градусов и...нет Федуна! Ну разве не герой???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:26
Абаскаль такой же герой как и мостовой.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:12
Далеко ему ещё до героя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:40
Мостовой своём репертуаре...
ЧиП
ЧиП
вчера в 17:40
🤞Держу пальцы за" открытый" футбол, но не верю. Куда там эти ФНЛловцы побегут?! Вдоль и поперёк своей штрафной?
Матч будет как с Динамо, одни пресуют, другие играют на вынос и ждут пока Умяров накосячит. Другого не дано⚽🥅
Capral
Capral
вчера в 17:31, ред.
Правильно Мостовой говорит. От себя добавлю: героем, он еще не стал, но Спартак обретает уверенность, хотя до полного совершенства, команде и её тренеру еще очень далеко....
p.s.Спартаку в Воронеже всегда было непросто играть, даже при К.И.Бескове.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:30
А выше неба только Александр..).
ABir
ABir
вчера в 17:30
Мостовой завидует
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:29
Матч Факел-Спартак ожидается быть очень весёлым и скорее всего открытым, что для игроком Спартака будет плюсом.
Почему открытым? Скорее всего игроков Факела будут гнать трибуны, но лучше конечно не поддаваться эмоциям и сыграть прагматично.

Абаскаль конечно сорвал конкретный джекпот, но пока выводы делать рано.
В первых матчах был сделан клич "шашки наголо" и игроки побежали. Надо отдать должное они играли хорошо, боролись на каждом участке поля. Да ещё и соперники не закрывались и пытались играть в открытый футбол как например Сочи, а тот же Оренбург к примеру был вынужден бежать вперёд, так как пропустили в самом начале.
Но за этими успехами никто, особенно в спартаковской среде не замечал тактические ошибки тренера.
Игра же с Динамо показала все минусы Абаскаля. Оказалась так таковой тактики то нет. Игроки как бы играли сами по себе.
Да есть план А "шашки наголо", а вот плана Б видать никто и не рассматривал.

Так, что надо ещё посмотреть несколько игр с серьёзными соперниками, а потом уже размышлять, что такое тренер Абаскаль.
Ну, а в Спартаке привыкли сначала возносить до небес, а потом с этих небес скидывать в канализацию.
Гость
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