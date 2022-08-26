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Черчесов: «Потянет ли по таланту Захарян уровень „Челси“? Он способен»

вчера, 16:40

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Это статусно, большой шаг в карьере. Другое дело, что когда я молодых игроков или опытных в «Ференцварош» приглашаю, мы обсуждаем его путь в команде. Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в «Челси» на первых порах. Если всё спланировано и понятно, то надо делать этот шаг. В противном случае — вывеска АПЛ и «Челси» подходит под определение «Не всё то золото, что блестит».

Потянет ли этот уровень по таланту? Он способен. Когда ему было 17 лет, я приглашал его в сборную. Если бы не коронавирус, он бы был в окончательном списке на чемпионат Европы. И не просто был, а, скорее всего, играл бы. Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперёд!

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:12
Всё правильно разложил.
Gahi
Gahi
вчера в 18:34
На фоне того что происходит вокруг футбола России на международной площадке, то такие переходы в АПЛ Захаряна это положительный результат. Учитывая какие деньги за него готовы заплатить хозяева клуба "Челси" за 19 летнего игрока из чемпионата РПЛ. Действительно Арсен талантливый парень и они со своим агентом взяли самую высокую планку в клубном футболе, может для начало нужно было начать с Бундеслиги а затем в АПЛ? Чтобы быть готовым на такой уровень, даже Холанд прошёл такой путь, а вот у Лукаку и со второго захода не получилось вновь выйти на свой уровень в "Челси", и его отправили в аренду. Может мысль, которую высказал Черчесов как раз и подходит под это мнение что - "Нужно планировать, а не прыгать через ступеньки." Тем более учитывая горячий характер Арсена который в новом сезоне достаточно много получает жёлтых карточек и даже был удалён в 3 туре в игре против "Факела", что также настораживает на психологическое состояние игрока в момент при смене чемпионатов. Главное чтобы он не сломался и выдержал то давление которое будет оказываться на Арсена во круг его карьеры. Но в любом случаи успехов ему в АПЛ и чтобы дебют получился удачным, как у Хвичи Кварацхели в Серии А. Удачи
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:21
Надо пробовать себя обязательно,может заиграет!!!
32united
32united
вчера в 16:50
Да даже если по арендам будет колесить - лучше чем в РПЛ. Уровень команд совершенно другой. Ну есть вариант спрогрессировать и закрепиться в Челси. Почему нет? Все зависит от Арсена. Удачи Захаряну!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:41
Стасян всё знает.
Гость
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