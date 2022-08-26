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«От таких предложений не отказываются». Радченко — о Захаряне в «Челси»

вчера, 20:29

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

От таких предложений не отказываются. «Челси» – клуб с большой историей, который борется всегда за самые высокие места. И если тебя туда приглашают, то это такой шанс в твоей короткой футбольной карьере. Мне кажется, если этот трансфер состоится, нужно пожелать Захаряну удачи. Для него это огромный шанс войти в историю.

В таких клубах всегда надо доказывать. К тому же, другая страна, совершенно все другое. Я это знаю не понаслышке, сам же играл в Испании. И так как ты иностранец, к тебе и относиться будут по-особому. Да, придется доказывать, бороться за место в составе. Легко не будет – и Захарян должен быть к этому готов.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:56
Сейчас молодёжь более коммуникабельнее и продвинутее, чем такие, как Радченко и все мы старпёры, рождённые в СССР. А молодёжь сейчас гораздо легче и быстрее адаптируется к совершенно другим условиям и требованиям. И думаю, у Захаряна шансов стать своим в Челси и заиграть там на новом высоком уровне гораздо больше, чем у Юры Жиркова в своё время. Так что удачи Арсену в АПЛ, все данные для этого у него есть!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:41
Главное игровая практика
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вчера в 20:38
zПора бы
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k8qvbtbuw6fk
вчера в 20:34
Пожелаем ему удачи
Гость
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