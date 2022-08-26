«От таких предложений не отказываются». Радченко — о Захаряне в «Челси»

Бывший футболист «Зенита» высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» в «Челси».

От таких предложений не отказываются. «Челси» – клуб с большой историей, который борется всегда за самые высокие места. И если тебя туда приглашают, то это такой шанс в твоей короткой футбольной карьере. Мне кажется, если этот трансфер состоится, нужно пожелать Захаряну удачи. Для него это огромный шанс войти в историю.

В таких клубах всегда надо доказывать. К тому же, другая страна, совершенно все другое. Я это знаю не понаслышке, сам же играл в Испании. И так как ты иностранец, к тебе и относиться будут по-особому. Да, придется доказывать, бороться за место в составе. Легко не будет – и Захарян должен быть к этому готов.