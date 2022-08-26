Кержаков: «Не удивлён, что Захарян может перейти в „Челси“»

Бывший тренер «Пари НН» высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» в «Челси».

Знаю, как работают ведущие иностранные клубы, поэтому не удивлён, что Захарян может перейти в «Челси». Почему? Потому что это довольно частая практика, когда топовые клубы покупают молодых перспективных футболистов, и если у них не получается закрепиться, то отдают в аренду и ждут, когда футболист будет готов усилить команду. Если же он не будет готов к этому, то его перепродают.