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Кержаков: «Не удивлён, что Захарян может перейти в „Челси“»

вчера, 19:48

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Знаю, как работают ведущие иностранные клубы, поэтому не удивлён, что Захарян может перейти в «Челси». Почему? Потому что это довольно частая практика, когда топовые клубы покупают молодых перспективных футболистов, и если у них не получается закрепиться, то отдают в аренду и ждут, когда футболист будет готов усилить команду. Если же он не будет готов к этому, то его перепродают.

Да, я был на стажировке в «Динамо», но сложно ответить на вопрос — насколько Захарян готов к АПЛ. Никто не мог быть уверен, что Хвича Кварацхелия будет играть в Италии. Однако мы видим, что он очень здорово начал в Серии А. Что будет у Захаряна, будут ли у него шансы, берут ли его в основную команду или просто бронируют его, тут много вопросов. У Арсена есть предпосылки, чтобы стать хорошим футболистом, но главное работать, усиленно тренироваться и совершенствоваться. В этом его сейчас основная задача.

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протон
протон
сегодня в 01:31
Перешел - это одно. Еще нужно получать игровую практику и пробиваться в стартовый состав. Привести можно очень много примеров, как наши игроки переходили в итоге, полируя лавку, и обратно уже возвращались, потеряв мотивацию.
008Maximus
008Maximus
вчера в 23:50
Тебя уже ни чем не удивить....
Loko57
Loko57
вчера в 19:58
Вряд ли кто-то вообще удивлен!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:49
Керж просто понты колотит, изображая из себя знатока.
Гость
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