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Сборная России рассчитывает провести товарищеский матч в сентябре

сегодня, 15:28

Временно исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная России планирует провести товарищеский матч в сентябре.

В этом направлении ведется работа. Главный тренер и спортивный департамент ежедневно проводят работу по отбору соперников. Было желание провести эти матчи на территории России. Сейчас пока рано говорить, какие команды будут противостоять нашей сборной.

В сентябре планировался учебно‑тренировочный сбор. Соответственно, в рамках этого сбора можно провести матч, но давайте вернемся к этому вопросу тогда, когда будут определены соперники. Есть ли дедлайн по их определению? Это будет решать тренерский штаб. Никаких ограничений нет.

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2qszqa4upjgn
2qszqa4upjgn
сегодня в 15:54
Зачем это нужно?
49p867nta3ea
49p867nta3ea
сегодня в 15:48
Это очень нужна игра!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:30
Давайте уж сыграем, а поговорим потом.
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