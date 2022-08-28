Сборная России рассчитывает провести товарищеский матч в сентябре

Временно исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная России планирует провести товарищеский матч в сентябре.

В этом направлении ведется работа. Главный тренер и спортивный департамент ежедневно проводят работу по отбору соперников. Было желание провести эти матчи на территории России. Сейчас пока рано говорить, какие команды будут противостоять нашей сборной.

В сентябре планировался учебно‑тренировочный сбор. Соответственно, в рамках этого сбора можно провести матч, но давайте вернемся к этому вопросу тогда, когда будут определены соперники. Есть ли дедлайн по их определению? Это будет решать тренерский штаб. Никаких ограничений нет.