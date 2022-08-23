Опубликован календарь Пути РПЛ в Кубке России

Опубликованы даты и время начала матчей группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
На групповом этапе Пути РПЛ клубы сыграют в два круга – каждый по шесть встреч. Команды, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест сыграют в плей-офф Пути регионов.
Федун поразмыслив, глядя на календарь :"Я ухожу. А ты Абаскаль, оставайся. Ты молодой. Найдёшь себе ещё работу"
Федун поразмыслив, глядя на календарь :"Я ухожу. А ты Абаскаль, оставайся. Ты молодой. Найдёшь себе ещё работу"