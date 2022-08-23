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Опубликован календарь Пути РПЛ в Кубке России

вчера, 22:28

Опубликованы даты и время начала матчей группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.

На групповом этапе Пути РПЛ клубы сыграют в два круга – каждый по шесть встреч. Команды, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест сыграют в плей-офф Пути регионов.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 01:37
Почему я не удивлён, что главный конкурент Зенита по группе единственный из 16 команд играет 3 подряд выездных игры в решающей стадии? xD
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:34
В сентябре у Абаскаля 2-е игры с Зенитом....дома.
Федун поразмыслив, глядя на календарь :"Я ухожу. А ты Абаскаль, оставайся. Ты молодой. Найдёшь себе ещё работу"
Hipper
Hipper ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:11
Казанского вокзала. Путь 1 Платформа 2
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:05
Путин РПЛ это что такое ?
протон
протон
сегодня в 00:01
Какого пути, я не понял? Третьего пути Савёловского вокзала?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:06
...и путь наш во мраке...
ABir
ABir
вчера в 22:51
Будем посмотреть
es5ybnms78bn
es5ybnms78bn
вчера в 22:49
Новая система проведения!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:29
Без комментариев!)
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