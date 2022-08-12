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Определились пары раунда плей-офф Лиги конференций

сегодня, 08:18

Завершились матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций. Определились все пары раунда плей-офф квалификации турнира.

Игры пройдут 18 и 25 августа.

Путь чемпионов:

«Марибор» (Словения) – «ЧФР Клуж» (Румыния)

«РФШ» (Латвия) – «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Лех» (Польша) – «Дюделанж» (Люксембург)

«Шкупи» (Северная Македония) – «Балкани» (Косово)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия)

Основной путь:

ЦСКА (София, Болгария) – «Базель» (Швейцария)

«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Рапид» (Австрия)

«Ракув» (Польша) – «Славия» (Прага, Чехия)

АПОЭЛ (Кипр) – «Юргорден» (Швеция)

«Маккаби» (Тель‑Авив, Израиль) – «Ницца» (Франция)

«Университатя» (Румыния) – «Хапоэль» (Беэр‑Шева, Израиль)

«Истанбул» (Турция) – «Антверпен» (Бельгия)

«Стяуа» (Румыния) – «Викинг» (Норвегия)

АЕК (Кипр) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)

«Фиорентина» (Италия) – «Твенте» (Нидерланды)

«Вильярреал» (Испания) – «Хайдук» (Хорватия)

«Кельн» (Германия) – «Фехервар» (Венгрия)

«Вест Хэм» (Англия) – «Виборг» (Дания)

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Андерлехт» (Бельгия)

«Словацко» (Чехия) – АИК (Швеция)

«Мольде» (Норвегия) – «Вольфсберг» (Австрия)

«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – «Жил Висенте» (Португалия)

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 08:59
Вот и хорошо, посмотрим.
nhh32d8642ty
nhh32d8642ty
сегодня в 08:32
Ну что же последний этап, он самый главный...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:31
Янгн Бойз - Андерлехт - самый центральный матч.
Гость
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