«Зенит» против «Спартака», а «Динамо» против Карпина. В Кубке России революция

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сегодня, 13:14

Групповой этап для РПЛ – новинка сезона.

Шестнадцать клубов высшего дивизиона разделили на четыре группы. Сыграют по системе Лиги чемпионов – шесть туров, по два матча каждого с каждым. Дальше по Пути РПЛ пройдут по две команды из квартета, а третий клуб получит шанс оказаться в плей-офф с новым форматом, играя с самими успешными командами низших лиг в Пути регионов. Или вообще с любителями, если те сотворят сенсацию – пока оба клуба Медиалиги прошли своих первых профессиональных соперников.

Дальше аматорам будет сложнее, а вот командам РПЛ сразу весело. Уже в конце августа пройдут первые матчи. Ни одна из групп не могла получиться легкой, поскольку наличие двух аутсайдеров и парочки плохо играющих середняков не отменяет тот факт, что «Пари НН» может отобрать очки у ЦСКА , «Ахмат» огорчал «Зенит» и «Спартак». Да и «Факел» не щадил фаворитов. Разберемся с каждой из четырех групп, ведь подарят не только игры Семака против Абаскаля между собой, хотя именно они – десерт осенней части турнира.

Группа А. «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки»

- «Краснодар» разгромил «Локомотив» в домашней игре, а теперь у будущего тренера «железнодорожников» будет шанс на реванш в кубке. Вряд ли немцы надолго, уже и Газизова вместо Цорна в московский клуб сватают. «Локомотив» был кубковым бойцом, посмотрим, как им понравится групповой этап.

- Не стоит недооценивать «Химки». Писарев, конечно, не главный тренер для взрослого клуба – нет у него предметного опыта, а профессия помощника или наставника молодежи отличается от каждодневной работы на пределе, но Юран оставил команду, которая умеет держать удар. Глушаков будет играющим наставником, повоюют.

- В этой группе может быть много голов, поскольку «Пари НН», «Краснодар» и «Локомотив» среди худших команд по качеству обороны на старте сезона. Лишь молодые вратари Сафонов и Худяков пытались подстраховать напарников. Получалось не всегда, поэтому в турнире, где шанс получат и резервисты, можем увидеть повторение результативности РПЛ .

Группа В. «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел»

- Кубок РПЛ пытались организовать именно ради центральных матчей, вроде «Зенит» — «Спартак». Теперь клубы в одной группе Кубка, и это здорово. Дальше могут пройти оба, но есть важный нюанс. Никакой анализ не подготовит Абаскаля к матчам против «Зенита» в РПЛ лучше, чем кубковые игры. Правда, вряд ли поставят сразу две игры подряд – в конце августа и четвертого сентября.

- Группа классная, поскольку в Воронеж приедут три интересные команды – всех встретят достойно. Да и «Крылья Советов» не умеют играть от обороны, поэтому фаворитам с одной стороны проще, а с другой – есть риск нарваться на серию хороших контратак. Осинькин хочет реванш за поездку в Санкт-Петербург, где подарил Семаку три очка.

- Многие рассказывают об игре в кубке резервом и молодежью, но забывают одну важную деталь. Нет у клубов РПЛ после всех потерь кадровой глубины. Семак или Абаскаль уже рисковали, применяя ротацию. А поскольку руководство их клубов не снимало задачу выиграть Кубок, то и обладатель трофея, и главный фаворит турнира будут выкладываться не только в матчах между собой.

Группа С. «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург»

- Йокановичу не повезло. «Ахмат» и «Ростов» — невероятно упрямые команды, агрессивные, с толковыми тренерами, которые хорошо изучили коллективы и сами выбирают направление развития. «Динамо», учитывая, что к атакующему футболу, который раньше был по нраву сербу, пока не перешли, нужно с первых туров обозначить – в Кубке сыграют не так, как в чемпионате.

- «Ростов» может сделать ставку на успешную игру в кубке, ведь так можно заметно увеличить количество домашних матчей. Хотя у клуба возникли проблемы с посещаемостью из-за Fan ID, Карпин верит, что классные вывески вернут народ на трибуны в Ростове-на-Дону со временем. «Динамо», «Ахмат» и «Оренбург» — интересные соперники.

- Хотя в каждой группе есть по аутсайдеру – «Пари НН», «Факел», «Оренбург» и «Торпедо» могут вылететь уже на групповой стадии, не стоит забывать, что богатые клубы РПЛ не привыкли к подобному формату. Теперь нет еврокубков, можно попытаться раскрутить Кубок, с его помощью привлечь к себе внимание. Но «Оренбурга» это тоже касается. Победы в турнире с групповым этапом могут повлиять на состояние коллектива, морально проще выигрывать в РПЛ , если уже получил очки в Кубке с теми же соперниками.

Группа D. «Сочи», ЦСКА , «Урал», «Торпедо»

- Говорят, что ЦСКА повезло, но лишь отчасти. «Сочи» и «Урал» проиграли Федотову на старте, «Торпедо» меняет тренера, что описывает реакцию руководства на старт в РПЛ . Но каждый из этих соперников может прибавить осенью. Например, Гаранин получит из лазарета Маргасова и Заику, разбегаются Сарвели и Мелкадзе, остался Нобоа, недурно может играть Ангбан. «Сочи» опаснее, чем многим кажется.

- ЦСКА ничего себе не гарантировал приличным стартом в РПЛ . Хотя бы потому, что на самом деле поднялись лишь на парочку позиций в РПЛ , год назад стартовали не сильно хуже. Могли не проиграть «Зениту» по сумме двух разных таймов. А вот против соперников, которые уже выбирали неправильные планы на игру против Федотова – «Урала» и «Сочи», во второй и третий раз будет сложнее.

- Особенность нового формата в том, что выход в Путь РПЛ помогает избежать вылета даже после поражения на первом этапе. Например, если «Спартак» будет вторым в своей группе и сыграет против ЦСКА в плей-офф, то поражение отправит в Путь Регионов. Реформа правильная, поскольку клубов РПЛ не будет в еврокубках, нужна игровая практика. И хотя многим непривычно видеть формат из киберспорта в футболе, идея хорошая.

Группы сложные, многослойные. Например, Ганчаренко тренировал ЦСКА . Федотов – бывший футболист и тренер «Урала», а еще создатель сильного «Сочи». В каждой группе есть затравка для построения сложных футбольных отношений. А поскольку дальше идет три клуба из четырех, то борьба может быть до последнего тура. И даже если нет, то впереди целая серия центральных матчей. Раньше кубок ничем подобным публику не баловал. Не тот случай, когда нужно ворчать.