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«Маккаби», «Бенфика» и «Виктория» — в групповом этапе Лиги чемпионов

сегодня, 00:07

Три команды присоединились к числу участников группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона:

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Маккаби» Хайфа (Израиль) (2:2; 4:5 общий счет);

«Виктория» (Чехия) — «Карабах» (Азербайджан) (2:1; 2:1 общий счет);

«Бенфика» (Португалия) — «Динамо» Киев (Украина) (3:0; 5:0 общий счет).

24 августа состоятся еще несколько матчей этой стадии турнира:

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Буде-Глимт» (Норвегия) (0:1 первый матч);

ПСВ (Нидерланды) — «Рейнджерс» (Шотландия) (2:2 первый матч);

«Трабзонспор» (Турция) — «Копенгаген» (Дания) (1:2 первый матч).

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monah-10
monah-10
сегодня в 01:47
Наверное Буде, Трабзон, и Рейнджеры дальше.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:49, ред.
С победой и выходом в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА Викторию Пльзень и Бенфика. Карабах и Динамо Киев слабее своих соперников были, поэтому и не вышли туда. Интересно, в какую группу попадут Виктория Пльзень и Бенфика? В прошлом сезоне Лиги Чемпионов УЕФА, Бенфика отыграла очень хорошо в групповом этапе, опередив каталонскую Барселону. Теперь они потеряли своего главного форварда Дарвина Нуньеса. Но, вдруг, если Бенфика и Барселона попадут в одну группу, то Барселона сделает всё, чтоб отомстить португальцам. Посмотрим, как они сыграют в новом сезоне. Ведь Лига Чемпионов скоро вернётся.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:21
С выходом в группу!!!
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