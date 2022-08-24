«Маккаби», «Бенфика» и «Виктория» — в групповом этапе Лиги чемпионов

Три команды присоединились к числу участников группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона:
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Маккаби» Хайфа (Израиль) (2:2; 4:5 общий счет);
«Виктория» (Чехия) — «Карабах» (Азербайджан) (2:1; 2:1 общий счет);
«Бенфика» (Португалия) — «Динамо» Киев (Украина) (3:0; 5:0 общий счет).
24 августа состоятся еще несколько матчей этой стадии турнира:
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Буде-Глимт» (Норвегия) (0:1 первый матч);
ПСВ (Нидерланды) — «Рейнджерс» (Шотландия) (2:2 первый матч);
«Трабзонспор» (Турция) — «Копенгаген» (Дания) (1:2 первый матч).