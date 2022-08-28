Хет-трик Ивана Игнатьева помог «Локомотиву» разгромил «Оренбург»

«Локомотив» обыграл «Оренбург» (4:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 8-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев. На 11-й Игнатьев оформил дубль. На 13-й минуте форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сократил отставание в счёте. На 19-й минуте Иван Игнатьев оформил хет-трик. На 53-й минуте полузащитник «Локомотива» Джирано Керк забил 4-й гол в ворота «Оренбурга», а в дополнительное ко второму тайму время Антон Миранучук реализовал пенальти.
«Локомотив» идёт на 9-м месте (9 очков), «Оренбург» занимает 13-е место (6 очков).
Иван Игнатьев хорошо смотрелся в первых матчах за Локо, но ему не везло, а сегодня его прорвало. Хет-трик + голевой пас на Керка.
Ивану пожелание не терять голову, а продолжать прогрессировать и соблюдать режим.
Оренбургу тоже надо отдать должное, команда не закрывается, а пытается играть в открытый футбол. Конечно для результата и добывания очков это не очень хорошо, но это куда лучше чем весь матч стоять в "автобусе".
Похоже уже точно сказать в Локо определились с основным вратарём. Худяков играет всё увереннее и увереннее, особенно при выходах из штрафной для подстраховки игроков обороны. Ну, а Гиля скорее всего потихоньку входит в тренерский штаб команды.
Вообще я заметил, что игры в РПЛ стали живее интересные, команды пытаются играть в атаку. Да есть "автобусы", но по сравнению с прошлыми годами это уже редкость. Матчами с большой результативностью уже никого не удивить.
Всех болельщиков Локо с победой!!!
Иван Игнатьев хорошо смотрелся в первых матчах за Локо, но ему не везло, а сегодня его прорвало. Хет-трик + голевой пас на Керка.
Ивану пожелание не терять голову, а продолжать прогрессировать и соблюдать режим.
Оренбургу тоже надо отдать должное, команда не закрывается, а пытается играть в открытый футбол. Конечно для результата и добывания очков это не очень хорошо, но это куда лучше чем весь матч стоять в "автобусе".
Похоже уже точно сказать в Локо определились с основным вратарём. Худяков играет всё увереннее и увереннее, особенно при выходах из штрафной для подстраховки игроков обороны. Ну, а Гиля скорее всего потихоньку входит в тренерский штаб команды.
Вообще я заметил, что игры в РПЛ стали живее интересные, команды пытаются играть в атаку. Да есть "автобусы", но по сравнению с прошлыми годами это уже редкость. Матчами с большой результативностью уже никого не удивить.
Всех болельщиков Локо с победой!!!
В игре со Спартаком могли пропустить 6-7 мячей, сегодня от Локо 5 пустили. Ощущение, что команда играет без защиты. Хотя в ФНЛ смотрелись лучше всех. Значит разница между Лигами налицо!
Ну и сейчас начнётся пиар Игнатьева из всех щелей.
Ау, он сыграл всего ОДИН матч. Сделал всего ОДИН хет-трик. При этом забил очень слабому Оренбургу.
Пусть хотя бы попробует забить Ростову, Спартаку или цска - а там посмотрим. А то нахвалите его, а Ваня снова в запой по ночным клубам уйдет ))))
В игре со Спартаком могли пропустить 6-7 мячей, сегодня от Локо 5 пустили. Ощущение, что команда играет без защиты. Хотя в ФНЛ смотрелись лучше всех. Значит разница между Лигами налицо!
Ну и сейчас начнётся пиар Игнатьева из всех щелей.
Ау, он сыграл всего ОДИН матч. Сделал всего ОДИН хет-трик. При этом забил очень слабому Оренбургу.
Пусть хотя бы попробует забить Ростову, Спартаку или цска - а там посмотрим. А то нахвалите его, а Ваня снова в запой по ночным клубам уйдет ))))