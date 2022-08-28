Хет-трик Ивана Игнатьева помог «Локомотиву» разгромил «Оренбург»

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сегодня, 17:00

«Локомотив» обыграл «Оренбург» (4:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 8-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев. На 11-й Игнатьев оформил дубль. На 13-й минуте форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сократил отставание в счёте. На 19-й минуте Иван Игнатьев оформил хет-трик. На 53-й минуте полузащитник «Локомотива» Джирано Керк забил 4-й гол в ворота «Оренбурга», а в дополнительное ко второму тайму время Антон Миранучук реализовал пенальти.

«Локомотив» идёт на 9-м месте (9 очков), «Оренбург» занимает 13-е место (6 очков).