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Хет-трик Ивана Игнатьева помог «Локомотиву» разгромил «Оренбург»

сегодня, 17:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Оренбург» (4:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 8-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев. На 11-й Игнатьев оформил дубль. На 13-й минуте форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сократил отставание в счёте. На 19-й минуте Иван Игнатьев оформил хет-трик. На 53-й минуте полузащитник «Локомотива» Джирано Керк забил 4-й гол в ворота «Оренбурга», а в дополнительное ко второму тайму время Антон Миранучук реализовал пенальти.

«Локомотив» идёт на 9-м месте (9 очков), «Оренбург» занимает 13-е место (6 очков).

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:32
Рад за Ванечку!
Futurista
Futurista ответ DaslerU (раскрыть)
сегодня в 17:22, ред.
Локо как раз до этой игры был из нижней части таблицы)...
makkie
makkie
сегодня в 17:21, ред.
Оренбург - мальчики для битья.
В игре со Спартаком могли пропустить 6-7 мячей, сегодня от Локо 5 пустили. Ощущение, что команда играет без защиты. Хотя в ФНЛ смотрелись лучше всех. Значит разница между Лигами налицо!

Ну и сейчас начнётся пиар Игнатьева из всех щелей.
Ау, он сыграл всего ОДИН матч. Сделал всего ОДИН хет-трик. При этом забил очень слабому Оренбургу.
Пусть хотя бы попробует забить Ростову, Спартаку или цска - а там посмотрим. А то нахвалите его, а Ваня снова в запой по ночным клубам уйдет ))))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:20
Игнатьев это из Самары ?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:14, ред.
С точки зрения результата Локо провёл отличный матч, но игру ещё надо подтягивать.
Иван Игнатьев хорошо смотрелся в первых матчах за Локо, но ему не везло, а сегодня его прорвало. Хет-трик + голевой пас на Керка.
Ивану пожелание не терять голову, а продолжать прогрессировать и соблюдать режим.

Оренбургу тоже надо отдать должное, команда не закрывается, а пытается играть в открытый футбол. Конечно для результата и добывания очков это не очень хорошо, но это куда лучше чем весь матч стоять в "автобусе".

Похоже уже точно сказать в Локо определились с основным вратарём. Худяков играет всё увереннее и увереннее, особенно при выходах из штрафной для подстраховки игроков обороны. Ну, а Гиля скорее всего потихоньку входит в тренерский штаб команды.

Вообще я заметил, что игры в РПЛ стали живее интересные, команды пытаются играть в атаку. Да есть "автобусы", но по сравнению с прошлыми годами это уже редкость. Матчами с большой результативностью уже никого не удивить.

Всех болельщиков Локо с победой!!!
DaslerU
DaslerU
сегодня в 17:09
Что-то этот сезон уж слишком результативный, что ни игра, то 4:1, 5:1, 4:0. Класс команд как-то уж слишком разнится, ни одного достойного сопротивления от команд из нижней части таблицы пока не увидел. Всё в большей мере предсказуемо, чемпионат не зрелищный какой-то стал.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:03
Игнатьев постарался на славу!
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