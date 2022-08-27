«Арсенал» победил «Фулхэм» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

«Арсенал» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в четвёртом туре АПЛ.
На 56-й минуте Александар Митрович открыл счёт, но Мартину Эдегору хватило восьми минут, чтобы забить в ответ. Победу «Арсеналу» принёс гол Габриэла на 86 минуте.
«Арсенал» набрал 12 очков и вернулся на первое место. У «Фулхэма» первое поражение в сезоне и 11-е место.
Не хватает Сака немного скорости, а Мартинелли точности, как и ранее, и учитывая зависимость "Арсенала" от этих игроков, сложно прибавить без этого.
Поэтому надежды на то, что "Арсенал", возможно, может побороться за чемпионство, как-то подугасли, не должен дома претендент наравне с "Фулхэмом" играть.
И глупая ошибка защитников, наша фирменная черта, вернулась в виде привоза Габриэля. Хорошо, что в конце он же исправился и забил победный гол.
Эдегор выходит в лидеры команды, очень классная игра.
Отдельно можно отметить выход на замену Нкетиа, Эдичка, хоть и не топ, но показал отличную самоотдачу. И неплохо впервые появился на поле Эльнени в этом сезоне, очень чистенько сыграл.
В общем, будем бороться за 4-ку пока что очевидно, а дальше посмотрим. Прибавить всё еще не поздно.
Не хватает Сака немного скорости, а Мартинелли точности, как и ранее, и учитывая зависимость "Арсенала" от этих игроков, сложно прибавить без этого.
Поэтому надежды на то, что "Арсенал", возможно, может побороться за чемпионство, как-то подугасли, не должен дома претендент наравне с "Фулхэмом" играть.
И глупая ошибка защитников, наша фирменная черта, вернулась в виде привоза Габриэля. Хорошо, что в конце он же исправился и забил победный гол.
Эдегор выходит в лидеры команды, очень классная игра.
Отдельно можно отметить выход на замену Нкетиа, Эдичка, хоть и не топ, но показал отличную самоотдачу. И неплохо впервые появился на поле Эльнени в этом сезоне, очень чистенько сыграл.
В общем, будем бороться за 4-ку пока что очевидно, а дальше посмотрим. Прибавить всё еще не поздно.
Давненько у нас небыло четырех побед в четырех стартовых матчах.
Возможно кому-то эта игра не понравилась, но такие победы как сегодня нужны такой молодой команде как наша.
Провели шикарный первый тайм, и казалось вот-вот и забьем, но Лено выстоял. Во втором тайме сами себе привезли гол, и вот тут сыграла психология, могли поникнуть, но нет, тут как раз игроки показали характер и смогли не только сравнять, но и вырвать победу! Да, где-то повезло, но везение тоже нужно заслужить!
По самоотдаче понравились все. Эдегор просто мега игрок, его передачи просто бомба. Салиба на уровне, но сегодня мне больше всего в обороне понравился Уайт.
От Сака и Мартинелли жду больше умных и результативных дейсвий.
Еще сегодняшний матч показал, что нам нужна глубина состава, вылетелии Парти и Зинченко и нет равноценной замены. Да, есть Тирни, но он в атаке не так продуктивен как Зина, а без Парти центр поля просто никакой, в заявке есть ЭСР и Виейра, но они еще не в форме, и вот некого выпускать для усиления игры. Вот почему нам нужен Тилеманс и правый вингер для конкуренции Сака.
Давненько у нас небыло четырех побед в четырех стартовых матчах.
Возможно кому-то эта игра не понравилась, но такие победы как сегодня нужны такой молодой команде как наша.
Провели шикарный первый тайм, и казалось вот-вот и забьем, но Лено выстоял. Во втором тайме сами себе привезли гол, и вот тут сыграла психология, могли поникнуть, но нет, тут как раз игроки показали характер и смогли не только сравнять, но и вырвать победу! Да, где-то повезло, но везение тоже нужно заслужить!
По самоотдаче понравились все. Эдегор просто мега игрок, его передачи просто бомба. Салиба на уровне, но сегодня мне больше всего в обороне понравился Уайт.
От Сака и Мартинелли жду больше умных и результативных дейсвий.
Еще сегодняшний матч показал, что нам нужна глубина состава, вылетелии Парти и Зинченко и нет равноценной замены. Да, есть Тирни, но он в атаке не так продуктивен как Зина, а без Парти центр поля просто никакой, в заявке есть ЭСР и Виейра, но они еще не в форме, и вот некого выпускать для усиления игры. Вот почему нам нужен Тилеманс и правый вингер для конкуренции Сака.