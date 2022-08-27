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«Арсенал» победил «Фулхэм» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

сегодня, 21:34
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Арсенал» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в четвёртом туре АПЛ.

На 56-й минуте Александар Митрович открыл счёт, но Мартину Эдегору хватило восьми минут, чтобы забить в ответ. Победу «Арсеналу» принёс гол Габриэла на 86 минуте.

«Арсенал» набрал 12 очков и вернулся на первое место. У «Фулхэма» первое поражение в сезоне и 11-е место.

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A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:35, ред.
Канониры, с очередной победой нас!!! Рад, очень рад, победе!

Давненько у нас небыло четырех побед в четырех стартовых матчах.

Возможно кому-то эта игра не понравилась, но такие победы как сегодня нужны такой молодой команде как наша.

Провели шикарный первый тайм, и казалось вот-вот и забьем, но Лено выстоял. Во втором тайме сами себе привезли гол, и вот тут сыграла психология, могли поникнуть, но нет, тут как раз игроки показали характер и смогли не только сравнять, но и вырвать победу! Да, где-то повезло, но везение тоже нужно заслужить!

По самоотдаче понравились все. Эдегор просто мега игрок, его передачи просто бомба. Салиба на уровне, но сегодня мне больше всего в обороне понравился Уайт.
От Сака и Мартинелли жду больше умных и результативных дейсвий.

Еще сегодняшний матч показал, что нам нужна глубина состава, вылетелии Парти и Зинченко и нет равноценной замены. Да, есть Тирни, но он в атаке не так продуктивен как Зина, а без Парти центр поля просто никакой, в заявке есть ЭСР и Виейра, но они еще не в форме, и вот некого выпускать для усиления игры. Вот почему нам нужен Тилеманс и правый вингер для конкуренции Сака.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 22:19
Ну чего сказать, да, Арсеналу пока прёт!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:07
С волевой победой лондонский Арсенал и всех канониров!!! Фулхэм конечно достойно сопротивлялся, и даже вышел вперёд усилиями Александара Митровича. Но потом на первый план вышел бывший игрок мадридского Реала - Мартин Эдегор, который сравнял счёт с передачи Букайо Сако. А победный удар нанес бразилец Габриэль, не те что нападающие, а тот что защитник. Но это конечно не самое важное. Самое важное это то, что Арсенал вернул себе заслуженное первое место в турнирной таблице Английской Примьер Лиги. Буду рад, если Арсенал выиграет АПЛ в этом сезоне. Успехов им в этом!!!
adrianes
adrianes
сегодня в 21:53
Арсенал с волевой победой! мужики
Elliada
Elliada
сегодня в 21:48
Артета единственный конкурент Гвардиолы за звание лучшего тренера месяца АПЛ. Еще одна игра осталась в августе, она всё решит.

Арсенал показывает хороший старт
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 21:45
С победой нас!
Robinson
Robinson ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:43
Сегодня даже Джака смотрелся неплохо.
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 21:41
Пацаны эмоционально в очень хорошей форме, это радует. Лишь бы не перегорели.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:39, ред.
Я и рад, и не рад. Конечно, больше рад все-таки) С одной стороны, только мы попались на огранизованную команду, матч получился довольно даже равный, и два суперсейва Рамсдейла тому подтверждение.

Не хватает Сака немного скорости, а Мартинелли точности, как и ранее, и учитывая зависимость "Арсенала" от этих игроков, сложно прибавить без этого.

Поэтому надежды на то, что "Арсенал", возможно, может побороться за чемпионство, как-то подугасли, не должен дома претендент наравне с "Фулхэмом" играть.

И глупая ошибка защитников, наша фирменная черта, вернулась в виде привоза Габриэля. Хорошо, что в конце он же исправился и забил победный гол.

Эдегор выходит в лидеры команды, очень классная игра.

Отдельно можно отметить выход на замену Нкетиа, Эдичка, хоть и не топ, но показал отличную самоотдачу. И неплохо впервые появился на поле Эльнени в этом сезоне, очень чистенько сыграл.

В общем, будем бороться за 4-ку пока что очевидно, а дальше посмотрим. Прибавить всё еще не поздно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 21:35
Это пока стартовый запал.
Гость
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