«Арсенал» победил «Фулхэм» и вернулся на первое место в таблице АПЛ

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сегодня, 21:34

«Арсенал» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в четвёртом туре АПЛ .

На 56-й минуте Александар Митрович открыл счёт, но Мартину Эдегору хватило восьми минут, чтобы забить в ответ. Победу «Арсеналу» принёс гол Габриэла на 86 минуте.

«Арсенал» набрал 12 очков и вернулся на первое место. У «Фулхэма» первое поражение в сезоне и 11-е место.