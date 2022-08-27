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«Бавария» впервые в сезоне не смогла победить

сегодня, 21:40
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

«Бавария» впервые в новом сезоне потеряла очки. На своём поле мюнхенцы сыграли вничью 1:1 с менхенгладбахской «Боруссией».

Гости открыли счёт на 43-й минуте матча усилиями Маркуса Тюрама, но «Бавария» сумела отыграться, забив за 7 минут до конца матча. Гол на счету Лероя Сане.

«Бавария» сохранила лидерство, у неё 10 очков. У «Боруссии» 8 очков и 6-е место.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:52
фаны барсы расслабились
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:25
Из-за Баварию прогорели 6 моих прогнозов. Отлично 🔥))
Но я был больше поражению Баварии, если честно. Но есть что есть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:22, ред.
Полезно иногда Мюнхену с небес на землю обетованную спускаться...
То ли ещё будет в Европе...

И кстати..., чё там ? Мане на сей раз не забил ? Хотелось бы на сей счёт услышать авторитетное мнение одного местного товарища, который неделю назад кричал, что "роттен" и без чистого наконечника, ввиду "офигенного разнообразия" в атаке, обойдутся.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:20
Надеюсь, что лучшим игроком матча выбрали Яна Зоммера...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:55
Без потерь никак...
8dvsx2mbmkza
8dvsx2mbmkza
сегодня в 21:54
ну что же бывает, а можно было и лучше сыграть...
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 21:52
BMW забарахлил... Бывает и такое...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 21:51
Постоянно теряют очки с Гладбахом
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 21:51
Жеребята не лыком шиты.
Молодцы!
Сыграть на Альянс Арене вничью с Баварией дорогого стоит.
monah-10
monah-10
сегодня в 21:42
20 ударов в створ, они из Зоммера героя сделали.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 21:41
Неожиданно, а ведь шли уверенно.
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