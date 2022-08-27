«Бавария» впервые в сезоне не смогла победить

«Бавария» впервые в новом сезоне потеряла очки. На своём поле мюнхенцы сыграли вничью 1:1 с менхенгладбахской «Боруссией».
Гости открыли счёт на 43-й минуте матча усилиями Маркуса Тюрама, но «Бавария» сумела отыграться, забив за 7 минут до конца матча. Гол на счету Лероя Сане.
«Бавария» сохранила лидерство, у неё 10 очков. У «Боруссии» 8 очков и 6-е место.
Но я был больше поражению Баварии, если честно. Но есть что есть.
Но я был больше поражению Баварии, если честно. Но есть что есть.
То ли ещё будет в Европе...
И кстати..., чё там ? Мане на сей раз не забил ? Хотелось бы на сей счёт услышать авторитетное мнение одного местного товарища, который неделю назад кричал, что "роттен" и без чистого наконечника, ввиду "офигенного разнообразия" в атаке, обойдутся.
То ли ещё будет в Европе...
И кстати..., чё там ? Мане на сей раз не забил ? Хотелось бы на сей счёт услышать авторитетное мнение одного местного товарища, который неделю назад кричал, что "роттен" и без чистого наконечника, ввиду "офигенного разнообразия" в атаке, обойдутся.
Молодцы!
Сыграть на Альянс Арене вничью с Баварией дорогого стоит.
Молодцы!
Сыграть на Альянс Арене вничью с Баварией дорогого стоит.