«Бавария» впервые в сезоне не смогла победить

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сегодня, 21:40

«Бавария» впервые в новом сезоне потеряла очки. На своём поле мюнхенцы сыграли вничью 1:1 с менхенгладбахской «Боруссией».

Гости открыли счёт на 43-й минуте матча усилиями Маркуса Тюрама, но «Бавария» сумела отыграться, забив за 7 минут до конца матча. Гол на счету Лероя Сане.

«Бавария» сохранила лидерство, у неё 10 очков. У «Боруссии» 8 очков и 6-е место.