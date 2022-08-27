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«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» в центральном матче третьего тура

сегодня, 21:31
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Ювентус» на своём поле сыграл вничью с «Ромой» в рамках третьего тура Серии А.

Уже на второй минуте Душан Влахович вывел туринцев вперёд. На 25-й забил Мануэль Локателли, но гол был отменён из-за попадания в руку.

«Рома» сравняла счёт во втором тайме, гол на счету Тэмми Абрахама.

У римлян 7 очков, они делят второе место с «Торино», у туринцев — 5 очков и 6-я позиция.

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Все комментарии
Sexual Harassment
Sexual Harassment ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:49
В целом согласен, но на счет аргентинца - цыплят по осени считают, посмотрим на сколько хватит физики у вечного юноши. Если перестанет вылетать на 1/2 - 1/3 сезона, то вопросы к J Medical резонны.
32united
32united
сегодня в 22:48
Дибала хорошо прижился в стане римлян. Смотрится органично в составе. И уже совершает голевые действия. Может Моуринью сможет затащить Рому в ЛЧ в этом году.
На Юве же больно смотреть. Не тянут они на скудетто. Но сезон только начался. Итальянская Серия А еще порадут нас сюрпризами.
Rare Fish
Rare Fish
сегодня в 22:28
это не возможно смотреть..просто нет слов..
Rare Fish
Rare Fish ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:26
бро юве всегда себе на беду отпускает всех. 80% колотят им сразу в первой же игре
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:40, ред.
Юве ... это кино и немцы, конечно!
Давить всю игру, чтоб так бездарно слиться в оконцовке, где даже чуть не проиграли. ((

Как ни крути, но Моуриньо из своих пацанов умеет выжимать максимум, чего Аллегри сделать не может. Ну а голевая передача Дибалы - квинтэссенция кадрового бардака в администрации Аньелли, которая отпустила аргентинца, как оказалось, себе на беду.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:34
Это разве был центральный матч тура?
Лацио-Интер поцентральнее будет.
monah-10
monah-10
сегодня в 21:33
Этот сезон также ни для Ювы.
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