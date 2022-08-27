«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» в центральном матче третьего тура

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сегодня, 21:31

«Ювентус» на своём поле сыграл вничью с «Ромой» в рамках третьего тура Серии А.

Уже на второй минуте Душан Влахович вывел туринцев вперёд. На 25-й забил Мануэль Локателли, но гол был отменён из-за попадания в руку.

«Рома» сравняла счёт во втором тайме, гол на счету Тэмми Абрахама.

У римлян 7 очков, они делят второе место с «Торино», у туринцев — 5 очков и 6-я позиция.