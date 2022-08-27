«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» в центральном матче третьего тура

«Ювентус» на своём поле сыграл вничью с «Ромой» в рамках третьего тура Серии А.
Уже на второй минуте Душан Влахович вывел туринцев вперёд. На 25-й забил Мануэль Локателли, но гол был отменён из-за попадания в руку.
«Рома» сравняла счёт во втором тайме, гол на счету Тэмми Абрахама.
У римлян 7 очков, они делят второе место с «Торино», у туринцев — 5 очков и 6-я позиция.
Давить всю игру, чтоб так бездарно слиться в оконцовке, где даже чуть не проиграли. ((
Как ни крути, но Моуриньо из своих пацанов умеет выжимать максимум, чего Аллегри сделать не может. Ну а голевая передача Дибалы - квинтэссенция кадрового бардака в администрации Аньелли, которая отпустила аргентинца, как оказалось, себе на беду.
Давить всю игру, чтоб так бездарно слиться в оконцовке, где даже чуть не проиграли. ((
Как ни крути, но Моуриньо из своих пацанов умеет выжимать максимум, чего Аллегри сделать не может. Ну а голевая передача Дибалы - квинтэссенция кадрового бардака в администрации Аньелли, которая отпустила аргентинца, как оказалось, себе на беду.