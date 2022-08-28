Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Урал»

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сегодня, 14:53

«Зенит» в гостях обыграл «Урал» (4:0) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол на 50-й минуте забил нападающий «Зенита» Малком. На 55-й минуте Андрей Мостовой удвоил преимущество питерского клуба. На 60-й минуте Малком оформил дубль, а на 72-й минуте Родригао установил окончательный счёт в матче — 4:0.

«Зенит» идёт на 1-м месте (17 очков), «Урал» занимает 16-е место (1 очко).