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Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Урал»

сегодня, 14:53
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» в гостях обыграл «Урал» (4:0) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол на 50-й минуте забил нападающий «Зенита» Малком. На 55-й минуте Андрей Мостовой удвоил преимущество питерского клуба. На 60-й минуте Малком оформил дубль, а на 72-й минуте Родригао установил окончательный счёт в матче — 4:0.

«Зенит» идёт на 1-м месте (17 очков), «Урал» занимает 16-е место (1 очко).

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Все комментарии
Frosty777
Frosty777
сегодня в 15:31
без легионеров зенит ничего не способен сделать !!!! неужели такие победы нравятся болельщикам Зенита ???
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:29
всё так, только этого сбитого летчика скушает Хлусевич, пусть играет)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Frosty777 (раскрыть)
сегодня в 15:27
Шалимова специально убрали, чтобы не огорчил Зенит
Frosty777
Frosty777
сегодня в 15:25
кто бы сомневался ! выйди Зенит с двумя или тремя легами в составе можно было бы и говорить о их силе. а так всё ясно ! несите золотые медали и шейте вторую золотую звезду. 4 сентября я уверен Спартак засудят.
Futurista
Futurista ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
сегодня в 15:11, ред.
Клаудиньо травмирован...если бы и Малком пропускал игру зениту было бы непросто...все это понимают и страховка работает)...
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:09
Понял, один Малком должен обыграть Спартак, без него надежды не было бы))
Futurista
Futurista ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
сегодня в 15:07
Нет теперь предельно ясно что Малком будет играть следующую игру против Спартака и как это было достигнуто...
3ton
3ton
сегодня в 15:07
После унижения в первом тайме от Урала , где Зенит ничего не показал .
Случился очередной занос чемодана .
Зная проблемы Урала , от денег не отказались
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:06
Ну теперь все предельно ясно и понятно, почему проиграл Урал, судьи Зенит вытянули)))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:03
Имел бы "Урал" бюджет как у "Зенита" - вынес бы их в одну калитку! Шальное газовое бабло опять сделало свое дело.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 14:59
Ожидаемая победа на классе, уровень не соизмерим
Futurista
Futurista
сегодня в 14:56
За подкат сзади в ноги игроку Урала Малком достоин был красной...но естественно получил лишь желтую и тут же Семаком был заменен...потом все рассуждают как зенит выигрывает чемпионат)...
makkie
makkie
сегодня в 14:56
Ожидаемый исход матча.

С таким составом Зенит всех должен подчистую выносить. Заслуги Семака тут немного, учитывая какие мастера играют в Питере.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:54
Как я и говорил, будет первый разгром Ганчаренко.
При всём уважении к Уралы и его болельщикам.
72b2wtv35t86
72b2wtv35t86
сегодня в 14:53
Зенит с красивой победой!
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