Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить «Урал»

«Зенит» в гостях обыграл «Урал» (4:0) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
Первый гол на 50-й минуте забил нападающий «Зенита» Малком. На 55-й минуте Андрей Мостовой удвоил преимущество питерского клуба. На 60-й минуте Малком оформил дубль, а на 72-й минуте Родригао установил окончательный счёт в матче — 4:0.
«Зенит» идёт на 1-м месте (17 очков), «Урал» занимает 16-е место (1 очко).
Случился очередной занос чемодана .
Зная проблемы Урала , от денег не отказались
Случился очередной занос чемодана .
Зная проблемы Урала , от денег не отказались
С таким составом Зенит всех должен подчистую выносить. Заслуги Семака тут немного, учитывая какие мастера играют в Питере.
С таким составом Зенит всех должен подчистую выносить. Заслуги Семака тут немного, учитывая какие мастера играют в Питере.
При всём уважении к Уралы и его болельщикам.
При всём уважении к Уралы и его болельщикам.