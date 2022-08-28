Керк ответил, собирается ли он уходить из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура РПЛ высказался о своем будущем в стане железнодорожников.
«Предложения от иностранных клубов? Каждую неделю вы спрашиваете меня о том, останусь ли я в „Локомотиве“, и я вынужден повторять одно и то же. Как вы видите, я все еще здесь, со своими партнерами. Если это случится, то это случится. Сейчас я думаю только о „Локомотиве“, я сосредоточен на игре нашей команды и хочу побеждать», — сказал Керк.