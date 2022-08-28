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Керк ответил, собирается ли он уходить из «Локомотива»

сегодня, 20:08

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура РПЛ высказался о своем будущем в стане железнодорожников.

«Предложения от иностранных клубов? Каждую неделю вы спрашиваете меня о том, останусь ли я в „Локомотиве“, и я вынужден повторять одно и то же. Как вы видите, я все еще здесь, со своими партнерами. Если это случится, то это случится. Сейчас я думаю только о „Локомотиве“, я сосредоточен на игре нашей команды и хочу побеждать», — сказал Керк.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:59
Где ему столько заплатят?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:33
Замучали Керка
drug01
drug01
сегодня в 20:22
Пусть играет дальше
pnkb55ry4v6m
pnkb55ry4v6m
сегодня в 20:21
Керк сам себе на уме...
Гость
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