Керк ответил, собирается ли он уходить из «Локомотива»

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сегодня, 20:08

Нападающий «Локомотива» после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура РПЛ высказался о своем будущем в стане железнодорожников.

«Предложения от иностранных клубов? Каждую неделю вы спрашиваете меня о том, останусь ли я в „Локомотиве“, и я вынужден повторять одно и то же. Как вы видите, я все еще здесь, со своими партнерами. Если это случится, то это случится. Сейчас я думаю только о „Локомотиве“, я сосредоточен на игре нашей команды и хочу побеждать», — сказал Керк.