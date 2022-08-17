Клуб Медиалиги 2DROTS вышел в 1/128 финала Кубка России

Клуб Медиалиги 2DROTS выиграл у «Чертаново» в матче 1/256 финала Кубка России (3:0).
На 50-й минуте счет открыл Сергей Кутузов, на 58-й удвоил преимущество команды Валтер Скляр Эдамс. На 81-й минуте Александр Степанов установил окончательный счет.
Ранее в 1/128 финала вышел «Амкал».
Считаю, что приглашение медиа команд в Кубок России было хорошей идеей. Все наглядно было показано на поле… Радует то, что Кубок России теперь смотрят. Желаю «Амкалу» и «2Drots» пройти как можно дальше в кубке. А профессиональным клубам делать выводы…
Считаю, что приглашение медиа команд в Кубок России было хорошей идеей. Все наглядно было показано на поле… Радует то, что Кубок России теперь смотрят. Желаю «Амкалу» и «2Drots» пройти как можно дальше в кубке. А профессиональным клубам делать выводы…