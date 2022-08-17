Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Кубок 2022/2023

Клуб Медиалиги 2DROTS вышел в 1/128 финала Кубка России

сегодня, 20:38
2DROTSЛоготип футбольный клуб 2DROTS (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)ЧертановоМатч завершен

Клуб Медиалиги 2DROTS выиграл у «Чертаново» в матче 1/256 финала Кубка России (3:0).

На 50-й минуте счет открыл Сергей Кутузов, на 58-й удвоил преимущество команды Валтер Скляр Эдамс. На 81-й минуте Александр Степанов установил окончательный счет.

Ранее в 1/128 финала вышел «Амкал».

Все новости
«Амкал» забил первый гол в профессиональном футболе
Вчера, 20:31
Объявлен тренерский штаб «Спартака» на ответный матч с ветеранами «Зенита»
Вчера, 13:19
Дагестанский клуб, одолевший «Ливерпуль». Вспоминаем евросезон «Анжи» 2012/13
07 августаМаксим Иванов в блоге Футбольная ностальгияКомментарии3
Федотов разрешил игрокам ЦСКА выпить пива после разгрома «Факела»
07 августа
Бикфалви договорился о том, что останется в «Урале» после окончания карьеры
05 августа
Слабые команды РПЛ, Fan ID и бегство легионеров. Главные разочарования начавшегося сезона РПЛ
28 июляМаксим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:48
Свежесть в голове и ногах. А Чертаново сами себя сожрали
25процентный клоун
25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 21:47
а я то, что официальный статус сегодня ничего не значит, особенно учитыаая сколько наших "профессионалов" играет в Европе .
Чертаново это ещё не футбол и тем более профессиональный
David Young
David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:41
Я имел ввиду официальный статус. Как видеть клуба дело личное.
протон
протон
сегодня в 21:31
Вчера, и уж тем более сегодня мы с вами в очередной раз убедились на каком убогом уровне наш футбол. Команда, которая позиционируется как профессиональная, не имеет право проигрывать любителям. Я скептически относился к идее приглашения этих команд на кубок, но как же я оказался не прав... Пацаны молодцы. И Амкал, и 2дротс хочется только лишь поздравить и поблагодарить за то, что открыли многим людям глаза на всю суть футбола в стране.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 21:31
Профессиональный футбол это хотябы фнл и то с натяжкой, но никак не следующие дивизионы, хотя регламент может утверждать обратное.
David Young
David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:28
Это профессиональный клуб.
pendulum47
pendulum47 ответ 32united (раскрыть)
сегодня в 21:25
Никто не будет делать выводов, модель бизнеса работает и пох на результат - бабло пилиттся
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:22
с каких это пор Чертаново профессионалы? это любители
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 21:20
Во задроты... им бы в Доту, да с чипсами)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:17
Профессиональные позорники и голодные до футбола любители - без комментариев!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 21:15
    makkie
    makkie
    сегодня в 21:13
    Дали медийщикам попиариться, в следующих раундах повылетают ))
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 21:12
    Молодцы,что скажешь.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 21:05
    Да ужжж. это вам не мешки ворочать !
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 21:02
    просто тренировки и составы второй лиги ничем не отличаются просто от дворовых команд
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    сегодня в 20:51
    Кто-то придумал.
    32united
    32united
    сегодня в 20:49
    Ребята из «2 Drots» просто не оставили никаких шансов профессиональному клубу. Если по вчерашнему матчу с участием медийной команды, еще можно было говорить об удаче и везении, то сегодня «самураи» были просто на голову выше своих оппонентов из «Чертаново». У них было больше желания, и это было невооруженным взглядом, особенно во второй половине встречи. Возможно, дело в мотивации, а возможно стоит и задуматься, на каком уровне находится весь отечественный профессиональный футбол…
    Считаю, что приглашение медиа команд в Кубок России было хорошей идеей. Все наглядно было показано на поле… Радует то, что Кубок России теперь смотрят. Желаю «Амкалу» и «2Drots» пройти как можно дальше в кубке. А профессиональным клубам делать выводы…
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 20:48
    Зиньковский, Пруцев, Ломаев, Пиняев, Ежов, Солдатенков, Умяров, Якуба, Сарвели и тд...к чему я это?🤔
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 20:44
    2DROTS красавцы!!!
    Путин007
    Путин007
    сегодня в 20:43
    Хахх это говорит только об уровне нашего футбола))...хорошо что любителей допустили забавно посмотреть ...понятно что они обыгрывают не чуть не лучше команды из второй лиги , но те за то что играют в футбол получают около 80 тыщ рублей)) а результат ,как говорится, на лицо.
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 20:40
    Кто там говорил, что медийные команды проиграют с супер разгромным счетом?
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 20:40
    Две команды блогеров и ещё любительская "сходка" мужиков с завода отпинали профессиональные клубы России. Комментарии Дюкова будут?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     