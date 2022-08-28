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ПСЖ впервые в новом сезоне не сумел победить

вчера, 23:48
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

ПСЖ впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью 1:1 с «Монако» в четвёртом туре Лиги 1.

Более того, парижане могли и проиграть, так как «Монако» долгое время вёл в счёте после гола Фолланда. Спас для ПСЖ ничью Неймар, реализовав пенальти на 70-й минуте.

ПСЖ сохранил первое место, но 10 очков также у «Марселя» с «Лансом». У «Монако» 5 очков и 12-е место.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:33
Монако молодцы! Даже Александр Головин отдал голевую передачу, и сыграл нормально. А вот Агилар, Бадьяшиль, Дисаси, Кайо и Марипан просто съели звездный клуб из Парижа. Столько отборов, перехватов и заблокированных ударов, особенно у Агилара, Дисаси и Марипана. Да Александер Нюбель тоже отлично спасал. Из 5 ударов в створ ворот, он вытащил 4. И как вы думаете, сколько касаний совершил герой этого матча Кевин Фолланд? 10-12 касаний хватило ему игру)) И сколько старалось звёздное трио ПСЖ? Такое ощущение, что Мбаппе только мешает ПСЖ, после того, как он подписал этот сумасшедший контракт. Может он осознал то, что он совершил?🤔 Ведь в Париже ловить нечего тем игрокам, которые хотят стать лучшими. К примеру, к Холланду никаких вопросов. Манчестер Сити нормальный клуб, осталось найти тренера вроде Зидана, Анчелотти и т.п.
Per4ick
Per4ick ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:45, ред.
ну я и говорю про эти самые эпизоды, а вообще псж со своим составом который дороже раза в 3 чем у Монако должен забивать с игры и выигрывать а не надеяться на пенальти
cgm6srf2pfnz
cgm6srf2pfnz
сегодня в 00:34
Первая осечка!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 00:28
За Месси особо не следил, однако именно он отправил в прорыв Неймара, после которого тот заработал пеналь. Поэтому, хоть и косвенно, но "аргентинский балласт" также поучаствовал во взятии ворот.
амурец
амурец
сегодня в 00:26
Ну команда более менее серьезная и ПСЖ не смог победить и Месси испарился
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:08
Отвратительное судейство, но ладно.... Мбаппе и Неймар были не в своей тарелке... Месси хорош... Не повезло - три штанги .. Очень полезный матч для ПСЖ в преддверии встречи со старухой... Монако сыграл неплохо, но они дровосеки и тянули время... Мендеш - лучший игрок матча... ПСЖ не хватало свежести и Витиньо... Из-за этого Месси очень низко опускался... Галтье сделает выводы...
Per4ick
Per4ick ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:07
Мбаппе лучший игрок этого ПСЖ последние сезоны, а Неймар лучший в этом пока, главная проблема это старый аргентинский балласт, который может включится только с аутсайдерами и то эпизодами, его время ушло и только его глоры этого не понимают
Per4ick
Per4ick
сегодня в 00:04
Головин голевую отдал против мешка, рад за него
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:03
Опять Головин ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:00, ред.
Смотрел сегодня на Килиана и в принципе, ничего нового для себя не открыл.
Да, талант безмерный, однако пока его самодисциплина не подчинится собственной воле, он так и останется в восприятии общественности большим "пацаном". И дело даже не в том, что сегодня его удары шли мимо цели, а в том, что парень банально не может себя взять в руки, когда игровые обстоятельства против него. В половине случаев когда он бил по воротам Монако от отчаяния, у него были прекрасные варианты отдавать снаряд на партнёра, находящегося в выгодной позиции. Что это ? Молодость и незрелость ? Возможно.

Другое дело бразилец... Неймар в таких трудных матчах уже видит, что надо искать другие способы для взятия ворот, нежели просто переть буром и пулять по небесным голубям...., что он и сделал: пошёл в обыгрыш, наткнулся на ногу защитника и заработал пеналь, который спас Париж от поражения.
Elliada
Elliada
вчера в 23:58
Судейство было отвратительное и непонятное.
протон
протон
вчера в 23:52
Как только серьезный соперник для ПСЖ и тут проблемы ...
monah-10
monah-10
вчера в 23:49
Так им и надо.
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