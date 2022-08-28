ПСЖ впервые в новом сезоне не сумел победить

ПСЖ впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью 1:1 с «Монако» в четвёртом туре Лиги 1.
Более того, парижане могли и проиграть, так как «Монако» долгое время вёл в счёте после гола Фолланда. Спас для ПСЖ ничью Неймар, реализовав пенальти на 70-й минуте.
ПСЖ сохранил первое место, но 10 очков также у «Марселя» с «Лансом». У «Монако» 5 очков и 12-е место.
Да, талант безмерный, однако пока его самодисциплина не подчинится собственной воле, он так и останется в восприятии общественности большим "пацаном". И дело даже не в том, что сегодня его удары шли мимо цели, а в том, что парень банально не может себя взять в руки, когда игровые обстоятельства против него. В половине случаев когда он бил по воротам Монако от отчаяния, у него были прекрасные варианты отдавать снаряд на партнёра, находящегося в выгодной позиции. Что это ? Молодость и незрелость ? Возможно.
Другое дело бразилец... Неймар в таких трудных матчах уже видит, что надо искать другие способы для взятия ворот, нежели просто переть буром и пулять по небесным голубям...., что он и сделал: пошёл в обыгрыш, наткнулся на ногу защитника и заработал пеналь, который спас Париж от поражения.
Да, талант безмерный, однако пока его самодисциплина не подчинится собственной воле, он так и останется в восприятии общественности большим "пацаном". И дело даже не в том, что сегодня его удары шли мимо цели, а в том, что парень банально не может себя взять в руки, когда игровые обстоятельства против него. В половине случаев когда он бил по воротам Монако от отчаяния, у него были прекрасные варианты отдавать снаряд на партнёра, находящегося в выгодной позиции. Что это ? Молодость и незрелость ? Возможно.
Другое дело бразилец... Неймар в таких трудных матчах уже видит, что надо искать другие способы для взятия ворот, нежели просто переть буром и пулять по небесным голубям...., что он и сделал: пошёл в обыгрыш, наткнулся на ногу защитника и заработал пеналь, который спас Париж от поражения.