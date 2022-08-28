ПСЖ впервые в новом сезоне не сумел победить

1661719683

вчера, 23:48

ПСЖ впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью 1:1 с «Монако» в четвёртом туре Лиги 1.

Более того, парижане могли и проиграть, так как «Монако» долгое время вёл в счёте после гола Фолланда. Спас для ПСЖ ничью Неймар, реализовав пенальти на 70-й минуте.